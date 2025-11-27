Остаточне рішення щодо миру має вирішувати лише Україна, - глава МЗС Канади
Визначати умови справедливого миру із Росією має право лише Україна, за якою і має бути остаточне рішення щодо угоди.
Про це заявила глава МЗС Канади Аніта Ананд, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Таким чином міністерка закордонних справ Канади відповіла на запитання про те, чи підтримає вона мир в Україні за умов втрати нею територіальної цілісності.
"Канада підтримує Україну та її територіальну цілісність, але остаточне рішення стосовно України залишається лише за Україною, зокрема й стосовно її територіальної цілісності", - заявила Ананд.
Політик додала, що мала розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою щодо перебігу мирних перемовин. Вона заявила, що Канада прагне підтримати Україну та ухвалювані нею рішення в царині верховенства права, миру, безпеки та територіальної цілісності.
"Необхідно постійно звертати увагу на вплив цих рішень на Європу й решту світу", - зазначила міністерка.
Ананд зауважила, що наступного тижня це питання активно обговорюватиметься під час зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі.
Канада та мирний план США
Як ми повідомляли, нещодавно Канада вирішила зайнятись посиленням оборонного сектору та модернізацією своїх збройних сил. В найближчі п'ять років країна спрямує близько 82 млрд канадських доларів (приблизно 58 млрд доларів США) на укріплення армії.
Щодо Росії, 12 листопада Канада оголосила про нові санкції. Під обмеження потрапили 100 танкерів "тіньового флоту", а також компанії, які підтримують російську кіберінфраструктуру.
Нагадаємо, в Женеві днями пройшли переговори представників Європи, США та України щодо мирного плану, запропонованого Вашингтоном.
Поки нібито вдалось скоротити кількість пунктів з 28 до 19. Також ЗМІ повідомляли, що з мирного плану прибрали скорочення численності української армії та територіальні поступки агресору. Ще із нової редакції плану вилучать пункт про амністію за скоєне під час російсько-української війни.
Далі варто очікувати зустрічі лідерів України та США - Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка запланована на кінець листопада.