ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Окончательное решение по миру должна решать только Украина, - глава МИД Канады

Четверг 27 ноября 2025 03:30
UA EN RU
Окончательное решение по миру должна решать только Украина, - глава МИД Канады Фото: глава МИД Канады Анита Ананд (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Определять условия справедливого мира с Россией имеет право только Украина, за которой и должно быть окончательное решение по соглашению.

Об этом заявила глава МИД Канады Анита Ананд, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Таким образом министр иностранных дел Канады ответила на вопрос о том, поддержит ли она мир в Украине в условиях потери ею территориальной целостности.

"Канада поддерживает Украину и ее территориальную целостность, но окончательное решение по Украине остается только за Украиной, в том числе и в отношении ее территориальной целостности", - заявила Ананд.

Политик добавила, что имела разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой о ходе мирных переговоров. Она заявила, что Канада стремится поддержать Украину и принимаемые ею решения в области верховенства права, мира, безопасности и территориальной целостности.

"Необходимо постоянно обращать внимание на влияние этих решений на Европу и остальной мир", - отметила министр.

Ананд отметила, что на следующей неделе этот вопрос будет активно обсуждаться во время встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.

Канада и мирный план США

Как мы сообщали, недавно Канада решила заняться усилением оборонного сектора и модернизацией своих вооруженных сил. В ближайшие пять лет страна направит около 82 млрд канадских долларов (примерно 58 млрд долларов США) на укрепление армии.

Относительно России, 12 ноября Канада объявила о новых санкциях. Под ограничения попали 100 танкеров "теневого флота", а также компании, которые поддерживают российскую киберинфраструктуру.

Напомним, в Женеве на днях прошли переговоры представителей Европы, США и Украины относительно мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Пока якобы удалось сократить количество пунктов с 28 до 19. Также СМИ сообщали, что из мирного плана убрали сокращение численности украинской армии и территориальные уступки агрессору. Еще из новой редакции плана изымут пункт об амнистии за содеянное во время российско-украинской войны.

Далее стоит ожидать встречи лидеров Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая запланирована на конец ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Война в Украине мирный план США
Новости
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины