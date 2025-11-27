Окончательное решение по миру должна решать только Украина, - глава МИД Канады

Определять условия справедливого мира с Россией имеет право только Украина, за которой и должно быть окончательное решение по соглашению.

Об этом заявила глава МИД Канады Анита Ананд, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Таким образом министр иностранных дел Канады ответила на вопрос о том, поддержит ли она мир в Украине в условиях потери ею территориальной целостности.

"Канада поддерживает Украину и ее территориальную целостность, но окончательное решение по Украине остается только за Украиной, в том числе и в отношении ее территориальной целостности", - заявила Ананд.

Политик добавила, что имела разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой о ходе мирных переговоров. Она заявила, что Канада стремится поддержать Украину и принимаемые ею решения в области верховенства права, мира, безопасности и территориальной целостности.

"Необходимо постоянно обращать внимание на влияние этих решений на Европу и остальной мир", - отметила министр.

Ананд отметила, что на следующей неделе этот вопрос будет активно обсуждаться во время встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.