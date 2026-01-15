Остапенко знову очолив Лавру після скандального звільнення: рішення Мінкульту

Хто такий Максим Остапенко

Максим Остапенко - археолог, науковець, кандидат історичних наук, фахівець із багаторічним досвідом у сфері охорони та популяризації культурної спадщини.

Значну частину своєї професійної діяльності він присвятив Національному заповіднику "Хортиця": у 2005-2007 роках був заступником директора з наукової роботи, а з 2007 до 2022 року очолював установу як генеральний директор, забезпечуючи її розвиток і наукову діяльність.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим Остапенко вступив до лав Збройних Сил України.

Досвід роботи у Лаврі

Остапенко має безпосередній управлінський досвід у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". У 2023 році він був залучений до керівництва установою: з 14 квітня до 28 жовтня 2023 року виконував обов’язки генерального директора, а з 28 жовтня 2023 року до 22 травня 2025 року працював генеральним директором Заповідника.

За цей період він забезпечував збереження та дослідження унікального комплексу пам’яток, музейних зібрань і культурних цінностей Лаври.

Втім, у травні торік попередній очільник Мінкульту Микола Точицький звільнив Остапенка з посади.

Пріоритети на посаді

Вдруге до виконання обов’язків Остапенко приступив 15 січня 2026 року.

Серед ключових завдань нового керівника:

налагодження діяльності Заповідника та підтримка колективу;

системна робота зі збереження культурної спадщини як елемента національної безпеки;

посилення інституційної спроможності установи;

розвиток наукової та музейної діяльності.

Подяка попередньому керівництву

Міністр культури Тетяна Бережна подякувала Світлані Котляревській, яка виконувала обов’язки генеральної директорки Заповідника, за роботу в складний період та внесок у стабільну діяльність установи. Вона також повідомила, що Котляревська продовжить працювати в команді, посилюючи розвиток культурної сфери України.