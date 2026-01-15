Остапенко знову очолив Лавру після скандального звільнення: рішення Мінкульту

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України призначило Максима Остапенка генеральним директором Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". До виконання обов’язків він приступив 15 січня 2026 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінкульту.
Максим Остапенко - археолог, науковець, кандидат історичних наук, фахівець із багаторічним досвідом у сфері охорони та популяризації культурної спадщини.
Значну частину своєї професійної діяльності він присвятив Національному заповіднику "Хортиця": у 2005-2007 роках був заступником директора з наукової роботи, а з 2007 до 2022 року очолював установу як генеральний директор, забезпечуючи її розвиток і наукову діяльність.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим Остапенко вступив до лав Збройних Сил України.
Остапенко має безпосередній управлінський досвід у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". У 2023 році він був залучений до керівництва установою: з 14 квітня до 28 жовтня 2023 року виконував обов’язки генерального директора, а з 28 жовтня 2023 року до 22 травня 2025 року працював генеральним директором Заповідника.
За цей період він забезпечував збереження та дослідження унікального комплексу пам’яток, музейних зібрань і культурних цінностей Лаври.
Втім, у травні торік попередній очільник Мінкульту Микола Точицький звільнив Остапенка з посади.
Вдруге до виконання обов’язків Остапенко приступив 15 січня 2026 року.
Серед ключових завдань нового керівника:
Міністр культури Тетяна Бережна подякувала Світлані Котляревській, яка виконувала обов’язки генеральної директорки Заповідника, за роботу в складний період та внесок у стабільну діяльність установи. Вона також повідомила, що Котляревська продовжить працювати в команді, посилюючи розвиток культурної сфери України.
Нагадаємо, що 21 травня 2025 року Максима Остапенка звільнили з посади генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" наказом Міністерства культури. За його словами, рішення ухвалили без пояснень, попереджень і офіційних зауважень щодо його роботи.
Остапенко повідомив, що напередодні в заповіднику готували масштабну виставку про Івана Мазепу, тому звільнення стало для нього повною несподіванкою. Також він заявив про тиск і закулісну боротьбу за контроль над Лаврою. На його думку, комусь заважала його позиція щодо очищення заповідника від імперських наративів. Водночас він підкреслив, що не вважає своє звільнення поразкою та сподівається отримати офіційні пояснення. Інцидент викликав хвилю обурення у суспільстві.
Натомість після цього у Мінкульті заявили про "слабку позицію" Остапенка, та на його місце призначили Світлану Котляревську, яка була його заступницею.
