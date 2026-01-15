Остапенко снова возглавил Лавру после скандального увольнения: решение Минкульта

Кто такой Максим Остапенко

Максим Остапенко - археолог, ученый, кандидат исторических наук, специалист с многолетним опытом в сфере охраны и популяризации культурного наследия.

Значительную часть своей профессиональной деятельности он посвятил Национальному заповеднику "Хортица": в 2005-2007 годах был заместителем директора по научной работе, а с 2007 до 2022 года возглавлял учреждение как генеральный директор, обеспечивая его развитие и научную деятельность.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим Остапенко вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Опыт работы в Лавре

Остапенко имеет непосредственный управленческий опыт в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра". В 2023 году он был привлечен к руководству учреждением: с 14 апреля по 28 октября 2023 года исполнял обязанности генерального директора, а с 28 октября 2023 года до 22 мая 2025 года работал генеральным директором Заповедника.

За этот период он обеспечивал сохранение и исследование уникального комплекса памятников, музейных собраний и культурных ценностей Лавры.

Впрочем, в мае прошлого года предыдущий глава Минкульта Николай Точицкий уволил Остапенко с должности.

Приоритеты на должности

Во второй раз к исполнению обязанностей Остапенко приступил 15 января 2026 года.

Среди ключевых задач нового руководителя:

налаживание деятельности Заповедника и поддержка коллектива;

системная работа по сохранению культурного наследия как элемента национальной безопасности;

усиление институциональной способности учреждения;

развитие научной и музейной деятельности.

Благодарность предыдущему руководству

Министр культуры Татьяна Бережная поблагодарила Светлану Котляревскую, которая исполняла обязанности генерального директора Заповедника, за работу в сложный период и вклад в стабильную деятельность учреждения. Она также сообщила, что Котляревская продолжит работать в команде, усиливая развитие культурной сферы Украины.