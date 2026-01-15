Остапенко снова возглавил Лавру после скандального увольнения: решение Минкульта

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины назначило Максима Остапенко генеральным директором Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". К исполнению обязанностей он приступил 15 января 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минкульта.
Максим Остапенко - археолог, ученый, кандидат исторических наук, специалист с многолетним опытом в сфере охраны и популяризации культурного наследия.
Значительную часть своей профессиональной деятельности он посвятил Национальному заповеднику "Хортица": в 2005-2007 годах был заместителем директора по научной работе, а с 2007 до 2022 года возглавлял учреждение как генеральный директор, обеспечивая его развитие и научную деятельность.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим Остапенко вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.
Остапенко имеет непосредственный управленческий опыт в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра". В 2023 году он был привлечен к руководству учреждением: с 14 апреля по 28 октября 2023 года исполнял обязанности генерального директора, а с 28 октября 2023 года до 22 мая 2025 года работал генеральным директором Заповедника.
За этот период он обеспечивал сохранение и исследование уникального комплекса памятников, музейных собраний и культурных ценностей Лавры.
Впрочем, в мае прошлого года предыдущий глава Минкульта Николай Точицкий уволил Остапенко с должности.
Во второй раз к исполнению обязанностей Остапенко приступил 15 января 2026 года.
Среди ключевых задач нового руководителя:
Министр культуры Татьяна Бережная поблагодарила Светлану Котляревскую, которая исполняла обязанности генерального директора Заповедника, за работу в сложный период и вклад в стабильную деятельность учреждения. Она также сообщила, что Котляревская продолжит работать в команде, усиливая развитие культурной сферы Украины.
Напомним, что 21 мая 2025 года Максима Остапенко уволили с должности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" приказом Министерства культуры. По его словам, решение приняли без объяснений, предупреждений и официальных замечаний по его работе.
Остапенко сообщил, что накануне в заповеднике готовили масштабную выставку об Иване Мазепе, поэтому увольнение стало для него полной неожиданностью. Также он заявил о давлении и закулисной борьбе за контроль над Лаврой. По его мнению, кому-то мешала его позиция по очищению заповедника от имперских нарративов. В то же время он подчеркнул, что не считает свое увольнение поражением и надеется получить официальные объяснения. Инцидент вызвал волну возмущения в обществе.
После этого в Минкульте заявили о "слабой позиции" Остапенко, и на его место назначили Светлану Котляревскую, которая была его заместителем.
Добавим также, что РБК-Украина сделала большое интервью с Максимом Остапенко как раз накануне его увольнения. Больше о том, как функционировал заповедник, почему там оставались монахи МП и как изменилась Лавра и ее восприятие украинцами после возвращения в ПЦУ можно узнать по ссылке.