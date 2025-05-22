Лавра без керівника? У Мінкульті сказали, хто буде головним після звільнення Остапенка

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України повідомили, що виконання обов'язків генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" після звільнення Максима Остапенка покладено на одного з його заступників. До призначення нового керівника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МКСК

Хто керуватиме Лаврою після звільнення Остапенка Згідно з інформацією Мінкульту, виконання обов'язків гендиректора заповідника з 22 травня 2025 року покладено на Світлану Котляревську. Уточнюється, що до цього вона була заступницею Остапенка з питань забезпечення платних послуг Києво-Печерської лаври. "Вона виконуватиме ці обов'язки до призначення нового керівника заповідника", - наголосили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Світлана Котляревська (фото: mcsc.gov.ua) Варто зазначити, що Котляревська - засновниця Gov Club (клубу для комунікацій між державою, бізнесом і суспільством та створення імпульсу професійних підсилень в держсекторі). Впродовж 2015-2022 років вона була також радницею прем'єр-міністра та міністрів України. Вважається експерткою зі створення та масштабування команд у державному секторі