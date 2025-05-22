Керівника Києво-Печерської лаври Максима Остапенка звільнили "без пояснень": що сталось

Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максима Остапенка звільнили із займаної посади. Відповідний наказ був підписаний 21 травня 2025 року.

Докладніше про реакцію на звільнення самого Остапенка, а також позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що про своє звільнення розповів сам Остапенко

Ввечері середи, 21 травня, Остапенко повідомив у своєму Facebook, що "цей день мав бути іншим".

"Поки ми готували масштабну виставку в Лаврі, я отримав новину, яка була несподіванкою - наказом Міністерство культури та стратегічних комунікацій України мене звільнено з посади керівника Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", - розповів він і оприлюднив відповідний документ.

Наказ МКСК щодо звільнення Остапенка (фото: facebook.com/maksim.ostapenko)

Остапенко наголосив, що таке рішення було схвалене:

без пояснень;

без попереджень.

без жодних офіційних зауважень щодо його роботи.

Водночас він зауважив, що "останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою".

"Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь - наша принциповість", - поділився колишній гендиректор заповідника.

Він додав, що ця новина - не стала поразкою.

"Вона - ще одне підтвердження, що ми рухаємося у правильному напрямку. Сподіваюсь, завтра хоча б отримаю пояснення для себе особисто і для колективу, що відбувається", - підсумував Остапенко.

Публікація Остапенка (скриншот: facebook.com/maksim.ostapenko)

Чому звільнили Остапенка: пояснення Мінкульту

Сьогодні, 22 травня, у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій підтвердили новину про звільнення Максима Остапенка.

Згідно з інформацією прес-служби міністерства, опублікованою на офіційному сайті, гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" звільнили з посади у зв'язку з:

неналежним виконанням умов контракту;

виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Зазначається, що наказ про звільнення був підписаний 21 травня 2025 року.

"Рішення прийнято на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова", - уточнили у міністерстві.

Повідомляється також, що на початку травня "гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто".

"Догана була оголошена на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника", - повідомили у міністерстві.

Насамкінець у МКСК зауважили, що робоча група перевіряла також дотримання меж і режимів використання території та буферної зони об'єкта культурної спадщини.

Інформація, опублікована прес-службою МКСК (скриншот: mcsc.gov.ua)