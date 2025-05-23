Софія і Лавра під прицілом Мінкульту: що не поділили музейники і чиновники

Заповідники "Києво-Печерська лавра" і "Софія Київська" залишилися без керівників. Музейники говорять про тиск із боку Мінкульту, а у відомстві наполягають, що це лише збіг кадрових змін.

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Лавра без керівника. За що звільнили Остапенка

21 травня ввечері Максиму Остапенку вручили наказ Міністерства культури та стратегічних комунікацій про звільнення з посади керівника Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Причина: "неналежне виконання обов’язків", які передбачені контрактом.

"Рішення ухвалено на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова", – уточнили у Мінкульті.

Там також зазначили, що на початку травня Остапенку оголосили догану на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника.

Реальні порушення чи привід для усунення: що показала перевірка МКСК

Перевірка заповідника тривала протягом березня 2025 року. Хоч у Мінкульті кажуть, що Лавра потрапила у їх поле зору ще у грудні 2024-го після того, як кухар Євген Клопотенко знімав у Трапезному храмі кулінарний випуск для YouTube-каналу. Тоді цей випадок викликав досить резонансну і неоднозначну реакцію у суспільстві.

"Ми провели перевірку щодо стану використання пам’яток та поточної ситуації, яка відбувається в Заповіднику з державним майном, яке є об’єктом культурної спадщини. Виявили певну кількість порушення щодо утримання стану майна, використання, дотримання охоронних договорів, якими передбачено вимоги і умови його використання", – каже начальник відділу контролю та нагляду за дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури, голова комісії Олексій Жуков.

Директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимир Шорніков додав, що зокрема готельний 19-й корпус простояв сезон без опалення. Крім того, там вибиті двері, проблеми з дахами, шибками та комунікаціями.

"Фізично розміститись там було неможливо. Це пам’ятка місцевого значення, яка перебуває у сфері відповідальності Заповідника, це їх обов’язок підтримувати його у належному стані. Хоча б опалення мало бути, але все це було зроблено після опалювального сезону", – пояснив він.

Комісія заявила, що до деяких приміщень не мала доступу під час перевірки, бо їх зачинили представники УПЦ (МП), які наразі перебувають на території Нижньої лаври. Про усі виявлені порушення повідомили керівництво Заповідника.

"Найбільш неналежний факт використання пам’ятки архітектури, державного майна ввіреного керівництву Заповідника, – це розміщення кав’ярні у так званому будиночку намісника Києво-Печерської лаври. Погодження на це Мінкульт не давав. Кав’ярня працювала з 1 січня і продовжувала функціонувати після перевірки ще до 15 травня", – запевнив Жуков.

Він наголосив, що на території Заповідника проводили певні упоряджувальні, оздоблювальні та інші ремонтні роботи без погодження з міністерством, хоч це передбачено в законі про культурну спадщину та в охоронних договорах на кожен об’єкт.

"Ми це вказували у звіті, але отримували відписки, що це начебто поточні ремонти, які не передбачені сьогодні. Щоб проводити такі роботи, треба розробляти науково-проектну документацію, погоджувати і на підставі дозвольних документів проводити їх", – зазначив Жуков.

Сам же міністр культури Микола Точицький, коментуючи звільнення Остапенка, вказав, що "реальних змін звільнення Лаври від підприємницького духа московської церкви не відбулося".

Перевірку на території Лаври проводили у березні 2025 року (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що каже Остапенко на звинувачення

Максим Остапенко в розмові з РБК-Україна відкидає звинувачення Мінкульту і не погоджується з претензіями щодо роботи Заповідника.

"Ми звертались до міністерства із проханням надати дозвіл на розміщення кав’ярні у першому корпусі, але воно його не надало. Тому ми там проводили спільний захід (із надавачем послуг, – ред.), організатором якого була моя заступниця з питань забезпечення платних послуг Світлана Котляревська, яку зараз призначили на виконуючу обов’язків гендиректора. Це все було спрямовано на те, щоб наші відвідувачі могли попити кави. Подібна практика є по всьому світу", – пояснив співрозмовник.

Остапенко наголосив, що Заповідник звертався із відповідними дозвільними документами до Мінкульту ще наприкінці 2024-го, але чиновники місяцями затягували з відповідями і не дозволяли належним чином взяти приміщення в оренду.

"Це виглядає, як блюзнірство людей, які свідомо хочуть саботувати діяльність Заповідника або нічого не розуміють у культурній спадщині – будь-яка пам’ятка починається з того, щоб створити нормальні умови для відвідувачів", – наполягає Остапенко.

Щодо 19-го корпусу, він пояснив, що ця споруда дуже давно була передана Українському товариству охорони історії та пам’яток, і тільки у 2025 році після тривалих судів її повернули Заповіднику.

"Ми фактично не мали доступу до цього об’єкту, бо він належав іншій структурі. Зараз цей корпус приводиться в порядок силами Заповідника, при тому, що нам не виділили на це жодної копійки", – наголосив Остапенко.

Втім, у Мінкульті заявили, що у Заповідника є спецфонд, який вони можуть направляти на власні потреби.

Також Остапенко відкидає звинувачення у пошкодженні стін келій, оскільки "цей корпус був у напіваварійному стані" і Заповідник за кошти меценатів зробив ремонт. А новий колір стін – це "колір епохи бароко, який має створити атмосферу часів козацтва". Його визначила методична рада Заповідника під наглядом реставраторів.

Максим Остапенко (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Чому досі не вигнали монахів МП з Лаври

Ще однією серйозною претензією зі сторони Мінкульту є те, що саме на Заповідник було покладене завдання звільнити святиню від монахів УПЦ (МП), але вони досі живуть у Нижній лаврі.

"Зараз триває судовий процес по повернення заповідних об’єктів державі і цю роботу ведуть юристи Мінкульту і Заповідника. Процес затягують, 12 суддів зробили самовідводи, півтора року держава і суспільство не може отримати відповідь, чому МП досі не покинули святиню", – розповів Остапенко.

Він наголосив, що половину об’єктів Нижньої лаври Заповідник повернув в користування держави, бо вони не були пов’язані із діяльністю церкви.

"Лавра – це 140 об'єктів, які мають комплекс проблем, які накопичувалися десятиліттями. Я працюю два роки. За цей час ми зробили ключове: ми оформили землю, повернули половину споруд, не отримавши ще рішення суду. Ми зробили величезну кількість українських проектів, які повертають українську ідентичність, дали можливість Православній церкві повернутися в Лавру, але допоки нема судового рішення, діяти у поза правовий спосіб не можемо", – наголосив екс-гендиректор Лаври.

Остапенко планує звернутись у суд, оскільки не погоджується зі способом звільнення. За його словами, йому не дали ознайомитись із доповідною запискою Департаменту, а це порушує закон.

До Заповідника входить 140 архітектурних пам'яток (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Чим "провинилась" Софія Київська і її очільниця

Днями 230 працівників "Національного заповідника "Софія Київська" звернулись до Володимира Зеленського із проханням захистити інституцію від тиску з боку Мінкульту. А також продовжити контракт з генеральною директоркою Нелею Куковальською, яку відсторонили від виконання обов’язків, поки вона перебувала на лікарняному.

Натомість Мінкульт заявив, що зараз проходить перевірка діяльності Заповідника, оскільки там 18 квітня провели весілля.

"Ми викликали поліцію, оформили все документально. Зараз йде перевірка. На підставі наказу міністра створили робочу групу для ведення цього факту та інших, які можуть бути виявлені при цій перевірці. Є припущення, що це не поодинокі факти. Наступного дня теж відбувався захід, але у лайт варіанті", – розповів Олексій Жуков з Мінкульту.

У міністерстві ж наголосили, що Заповідник не може надавати таку послугу, як проведення весілля на їхній території.

"У 90% випадках міністерство дізнається про заходи на території Софії постфактум, хоча згідно з законом України про культурну спадщину, стаття 33 частина 4 – будь-який масовий захід повинен погоджуватись з органами правління. У Заповідника є чіткий перелік платних послуг. Одна із них – організація культурно-просвітницьких заходів. Все, що відбувається в Софії, вони підганяють під це визначення – культурно-просвітницькі заходи, але весілля таким не є", – каже Жуков.

Неля Куковальська неодноразово заявляла про тиск з боку Мінкульту і вже публічно відреагувала на звинувачення щодо весілля в Заповіднику.

"Софійський музей весілля не проводить. Це не наша функція. Національний заповідник "Софія Київська" є державним закладом культури. В його функції входить проведення господарської роботи, яка означена у статуті. Перевіряючі не знають про те, що втручатися в цю роботу їм категорично заборонено", – написала Куковальська.

Вона також зазначила, що у перевіряючих інша функція, "яку вони ще не вивчили" – нормативна і законодавча діяльність, евакуація музейних фондів з прифронтових територій тощо.

"Це все прописано в положенні про Міністерство. Вивчайте уважно, нові співробітники. Ви ж ніколи в галузі не працювали і зеленого поняття не маєте. Та ще і людям неправду пишете. Побійтеся Бога", – додала екс-очільниця Софії Київської.

Зазначимо, що 23 червня 2025 року у Нелі Куковальської закінчується контракт. Рішення про поновлення її на посаді ухвалюватиме міністр культури, але для цього йому ще мають дати висновки комісії, яка поки триває. Додамо, що Куковальська на цій посаді понад 20 років.

Неля Куковальська (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)