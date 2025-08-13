Остання українка в Цинциннаті: коли і з ким зіграє Кіченок

Українка Людмила Кіченок разом з австралійською партнеркою Еллен Перес продовжують боротьбу на престижному турнірі WTA 1000 у Цинциннаті, де зіграють у другому колі парного розряду проти американського дуету.
Про розклад змагань повідомляє РБК-Україна.
Дует Кіченок/Перес зустрінеться з Гейлі Баптист та Коко Гофф. Поєдинок орієнтовно заплановано на 21:15 за київським часом на корті Court 10.
Гра буде третім запуском після зустрічі Вероніки Кудерметової та Елізе Мертенс проти Барбори Крейчикової та Єлєни Остапенко.
У стартовому поєдинку Кіченок і Перес обіграли румунсько-російський дует Сорана Кирстя/Анна Калінська, продемонструвавши впевнену гру і точну взаємодію на корті.
Ця перемога дозволила українці та австралійці закріпитися в турнірній сітці та продовжити боротьбу за трофей і призовий фонд турніру, який складає понад 5 мільйонів доларів.
В одиночному розряді Цинциннаті більше немає українських представниць. Одні з кращих тенісисток України - Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська – припинили участь у турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті з різних причин.
Світоліна програла у другому колі чешці Барборі Крейчиковій, не зумівши зламати невтішну для себе традицію поразок у цьому протистоянні.
Костюк мала зіграти в третьому колі з Ігою Свьонтек, але через травму зап’ястя, отриману на попередньому турнірі в Монреалі, відмовилася продовжувати виступи.
А Ястремська, остання з українок у сітці, перед матчем третього кола проти Коко Гофф вирішила знятися з турніру.
Таким чином, усі надії України у Цинциннаті тепер покладаються на парний розряд, де зіграє Кіченок разом з Перес.
Аналітики відзначають, що Кіченок і Перес демонструють стабільну командну гру і можуть створити серйозні проблеми американському дуету.
Вболівальники очікують цікавий і напружений матч, адже Баптист і Гофф мають хороші індивідуальні показники та добре взаємодіють на корті.
