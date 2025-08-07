ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Остання літня Повня стане доленосною для 4 знаків Зодіаку: "вдарить" змінами, ніби блискавка

Четвер 07 серпня 2025 19:30
UA EN RU
Остання літня Повня стане доленосною для 4 знаків Зодіаку: "вдарить" змінами, ніби блискавка Гороскоп на Повню (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Повня, яка настане 9 серпня, розверне життя 4 знаків Зодіаку в новому напрямку. І події, які вони навіть не могли передбачити, стануть ключем до щасливого майбутнього.

Які знаки Зодіаку відчують доленосні зміни завдяки останній літній Повні, розповідає РБК-Україна.

Телець

Думка, що жила десь на дні свідомості, раптом стане голосною. Повня 9 серпня змусить вас інакше подивитися на ситуацію, яку ви довго ігнорували. Можливо, це пов’язано з грошима, роботою чи внутрішньою потребою втекти подалі від рутини. Ви усвідомите, що більше не хочете бути обережними. І вам стане легше дихати, коли відпустите очікування інших і оберете себе.

Прислухайтеся до своєї інтуїції та знаків від Всесвіту, саме з таких крихт може народитися велике рішення. Вас потягне на зміни, але не варто поспішати. Дайте собі хоча б день, щоб звикнути до нової правди.

Скорпіон

Це не просто Повня, це удар блискавки в найтемнішу частину вашої підсвідомості. Вам стане некомфортно поруч з тими, хто викликає сумнів. Захочеться сказати "ні" там, де раніше завжди було "так", і ця зміна почнеться ще до того, як ви встигнете її проаналізувати. Внутрішній імпульс виведе вас на нову стежку.

Настане період про чесність. Не з іншими, а з собою. Якщо відчуєте, що вас більше не влаштовує певна роль, дозвольте собі з неї вийти, навіть якщо це спровокує конфлікт. Іноді нове народжується через напругу, і цього разу саме так.

Близнюки

Звичний хаос у вашому житті отримає нову геометрію. Повня торкнеться сфер, де ви довго трималися на плаву зусиллям волі. Раптом стане очевидно, що ви більше не хочете грати на виживання. Вас потягне до чогось стабільного, глибокого, не поверхневого.

Будьте уважні до інформації, яка прийде цього дня. Можливо, хтось зробить вам несподівану пропозицію, або ви натрапите на ідею, яка переверне уявлення про власні можливості. Ви звикли все спрощувати, але цього разу спробуйте заглибитися.

Діва

Ваша потреба все контролювати зазнає випробування. Повня зруйнує той порядок, до якого ви так звикли, і спершу це викличе тривогу. Але потім прийде дивне полегшення. Більше не треба триматися за те, що давно втратило сенс. Вас тягнутиме до простоти, до речей, у яких менше правил, але більше живої присутності.

Настав час зняти з себе тягар очікувань. Якщо хочете щось змінити у стосунках або кар’єрі, то дійте. Повня дасть вам неабияку гнучкість і відкритість до нового. Скористайтеся цим, не озираючись на минуле.

Як Повня вплине на людей

Ця Повня проходить у знаку Водолія - повітряного, неспокійного та прогресивного знаку. Вона посилює бажання звільнитися від обмежень, скинути з себе тягар чужих очікувань, розірвати зв’язки, які більше не надихають.

Але водночас вона загострює внутрішні розбіжності. Не всім буде легко витримати емоційні сплески, захочеться або сховатися, або влаштувати бурю. І тому варто знайти золоту середину, діяти без страху, але й без руйнування. Ця Повня про те, щоб залишити позаду все, що більше не резонує з вашим істинним "я", і нарешті зробити крок туди, де ви чесні з собою.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Metro.

Читайте РБК-Україна в Google News
повня Гороскоп Місячний календар Астрологія
Новини
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки