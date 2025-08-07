Всесвіт вибрав улюбленців на серпень 2025: хто зі знаків Зодіаку в списку

Серпень 2025 обіцяє стати доленосним для деяких знаків Зодіаку. Астрологи запевняють: Всесвіт приготував особливі подарунки для тих, хто потрапив до числа її фаворитів. Удача, увага, успіх - усе це стане частиною життя обраних.

Хто саме потрапив до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Близнюки

У серпні Близнюки відчують прилив натхнення і легкості - немов усе раптом стало складатися само собою. Спілкування буде особливо яскравим: нові знайомства, цікаві пропозиції та важливі інсайти.

Цей місяць підходить для публічності, творчості та старту нових проєктів. Не пропустіть шанс показати світу, на що ви здатні - зараз він вас точно почує.

Лев

Для Левів серпень стане часом, коли вони по праву опиняться в центрі уваги. Харизма, впевненість і внутрішнє сяйво буквально притягуватимуть до них людей і можливості.

Період особливо вдалий для кар'єрних ривків і особистих перемог. Все, до чого ви торкаєтеся, може перетворитися на успіх - наважуйтеся!

Козоріг

Козероги в серпні нарешті побачать плоди своєї наполегливості та праці. З'являться перспективи, на які ви давно чекали - можливо, це шанс змінити свою професійну траєкторію або зміцнити фінансове становище.

Головне - не боятися виходити із зони комфорту. На вас чекає визнання, стабільність і нові горизонти.