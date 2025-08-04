Небезпечні дні, Повня і ретроград: астролог чітко сказала, що не можна робити з 4 по 10 серпня

Новий тиждень, який почнеться 4 серпня, подарує як вдалі дні, так і не дуже. Усе через ретрогради, інгресію Марса та Повню.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова склала повний гороскоп на тиждень і розповіла, що готує кожен день.

4 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, коштовних покупок. Можливі відвідування перукарні", - розповіла астролог.

Також вона нагадала, що до 11 серпня Меркурій все ще буде в ретрограді. Тому всі важливі справи краще перенсти на період, коли це закінчиться.

У понеділок, до 17:51, Соловйова радить утриматися від великих інтелектуальних і фізичних навантажень. Саме до цього часу триватиме один з найбільш енергетично потужних періодів.

Тому до 17:51 можна вдало підбивати підсумки, а ось від негативу та з'ясування стосунків слід утриматися.

"Не можна жалітися та жаліти себе: є вірогідність надовго застряти у цьому стані. Уникайте навантажень на серцево-судинну систему. Період пов’язаний із захистом справедливості, боротьбою з темними силами", - розповіла астролог.

З 22:57, 3 серпня, до 14:23, 5 го серпня, Меркурій буде знаходитись у королівському градусі Лева. Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила.

5 серпня

"Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі", - радить Соловйова.

5 серпня Місяць, з 18:28 до 20:04, буде без курсу.Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

"Звичайний перебіг справ порушується, робиться хибний вибір, дії не приносять бажаного результату, людину охоплюють розгубленість, неуважність та марні ілюзії", - попередила експерт.

6 серпня

"Якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили. Корисна групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією. Не рекомендовано голодувати. Активуються процеси омолодження організму. Не варто давати будь-які обіцянки", - наголосила астролог.

6 серпня з 15:09 до 17:01, Місяць буде у королівському градусі Козерогу. Цей градус у Козерозі вважається символом пошани та поваги.

"Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей. Уособлює заступництво і надання допомоги у важкі хвилини. Також його характеристиками є висока самооцінка, задоволеність життям (особливо її другою половиною, коли людина досягає зрілого віку), прекрасні стосунки з оточуючими", - пояснила Соловйова.

Таке положення сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників.

7 серпня

"Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи або за допомогою значних фізичних навантажень. Повертайте борги", - радить експерт.

Окрім цього, 7 серпня Марс здійснить інгресію до знаку Терезів. І це позитивно вплине на чотирьох знаків Зодіаку.

З 02:24, 7 серпня, до 16:53, 8 серпня, Марс буде у руйнівному градусі Терезів.

"Це градус суду та засудження, дає погану славу та втрату популярності. Можуть руйнуватись зв'язки людини, можуть відбуватися катастрофи після піднесення. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Марсу", - наголосила астролог.

Окрім цього, 7 серпня Місяць буде без курсу, що прирівнюється до дії ретроградного Меркурія. Можна збалансувати енергію білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів.

8 серпня

Кризовий, стресовий для організму період спокус та емоційної напруги. Не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему. Не можна піддаватися навіюванню, провокаціям, лінуватися. Утримайтесь від сексуальних практик.

Завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги.

До 16:53, 8 серпня, Марс буде у руйнівному градусі Терезів.

"Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - нагадала астролог.

9 серпня

О 10:55 за київським часом відбудеться точна фаза Повні. Жінки, зазначила астролог, відчувають цю подію гостріше за чоловіків. День сприяє тим, хто знаходиться у скрутному становищі.

9 серпня Місяць, з 10:55 до 24:00, буде без курсу. І це прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

Не варто купувати щось значуще, просити про допомогу. Також астролог не радить починати нові справи.

10 серпня

"З 15:05 до 16:48 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Риб", - попередила Соловйова.

Це хитрий, зазначила астролог, холодний і агресивний, підлий та підступний градус. Він заплутує у власних підступах тих, хто ними зловживає, гасить творчі імпульси, ініціативу та самовпевненість.