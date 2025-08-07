ua en ru
Последнее летнее Полнолуние станет судьбоносным для 4 знаков Зодиака: "ударит" переменами, будто молния

Четверг 07 августа 2025 19:30
Последнее летнее Полнолуние станет судьбоносным для 4 знаков Зодиака: "ударит" переменами, будто молния Гороскоп на Полнолуние (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Полнолуние, которое наступит 9 августа, развернет жизнь 4 знаков Зодиака в новом направлении. И события, которые они даже не могли предвидеть, станут ключом к счастливому будущему.

Какие знаки Зодиака почувствуют судьбоносные перемены благодаря последнему летнему Полнолунию, рассказывает РБК-Украина.

Телец

Мысль, жившая где-то на дне сознания, вдруг станет громкой. Полнолуние 9 августа заставит вас иначе посмотреть на ситуацию, которую вы долго игнорировали. Возможно, это связано с деньгами, работой или внутренней потребностью убежать подальше от рутины. Вы осознаете, что больше не хотите быть осторожными. И вам станет легче дышать, когда отпустите ожидания других и выберете себя.

Прислушайтесь к своей интуиции и знакам от Вселенной, именно из таких крошек может родиться большое решение. Вас потянет на перемены, но не стоит спешить. Дайте себе хотя бы день, чтобы привыкнуть к новой правде.

Скорпион

Это не просто Полнолуние, это удар молнии в самую темную часть вашего подсознания. Вам станет некомфортно рядом с теми, кто вызывает сомнение. Захочется сказать "нет" там, где раньше всегда было "да", и эти перемены начнутся еще до того, как вы успеете их проанализировать. Внутренний импульс выведет вас на новую тропу.

Наступит период о честности. Не с другими, а с собой. Если почувствуете, что вас больше не устраивает определенная роль, позвольте себе из нее выйти, даже если это спровоцирует конфликт. Иногда новое рождается через напряжение, и в этот раз именно так.

Близнецы

Привычный хаос в вашей жизни получит новую геометрию. Полнолуние коснется сфер, где вы долго держались на плаву усилием воли. Вдруг станет очевидно, что вы больше не хотите играть на выживание. Вас потянет к чему-то стабильному, глубокому, не поверхностному.

Будьте внимательны к информации, которая придет в этот день. Возможно, кто-то сделает вам неожиданное предложение, или вы наткнетесь на идею, которая перевернет представление о собственных возможностях. Вы привыкли все упрощать, но на этот раз попробуйте углубиться.

Дева

Ваша потребность все контролировать подвергнется испытанию. Полнолуние разрушит тот порядок, к которому вы так привыкли, и сперва это вызовет тревогу. Но потом придет удивительное облегчение. Больше не надо держаться за то, что давно потеряло смысл. Вас будет тянуть к простоте, к вещам, в которых меньше правил, но больше живого присутствия.

Пришло время снять с себя бремя ожиданий. Если хотите что-то изменить в отношениях или карьере, то действуйте. Полнолуние даст вам большую гибкость и открытость к новому. Воспользуйтесь этим, не оглядываясь на прошлое.

Как Полнолуние повлияет на людей

Это Полнолуние проходит в знаке Водолея - воздушного, беспокойного и прогрессивного знака. Оно усиливает желание освободиться от ограничений, сбросить с себя бремя чужих ожиданий, разорвать связи, которые больше не вдохновляют.

Но в то же время она обостряет внутренние разногласия. Не всем будет легко выдержать эмоциональные всплески, захочется или спрятаться, или устроить бурю. И поэтому стоит найти золотую середину, действовать без страха, но и без разрушения. Эта Повесть о том, чтобы оставить позади все, что больше не резонирует с вашим истинным "я", и наконец сделать шаг туда, где вы честны с собой.

При создании материала были использованы источники: Parade, Metro.

