Останній удар зими? Після морозів до -20 Україну накриє потепління: прогноз на тиждень

Чого чекати від погоди в Україні найближчими днями

– В цілому потепління в Україні буде трішки пізніше - з понеділка.

А ось перед ним в нас буде таке доволі істотне зниження температурних значень.

У наступні кілька діб ми очікуємо переважно погоду без опадів - за рахунок впливу поля високого атмосферного тиску.

Лише у нічні години 21 лютого на сході та південному сході країни залишкові процеси атмосферного фронту зумовлять випадання невеликого снігу.

Фото: прогноз погоди на останній тиждень зими (інфографіка РБК-Україна)

Вже в неділю вдень до території України почне надходити нова порція атмосферних фронтів із заходу. Тому вже 22 лютого у денні години ми очікуємо опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу на крайньому заході країни.

У нічні години понеділка, тобто вже 23 лютого, (така ситуація, - Ред.) пошириться на всі західні області та на більшість північних областей.

Вже в денні години понеділка по всій території країни (крім сходу та південного сходу), очікуємо на змішану фазу опадів, тобто мокрий сніг та дощ.

Також варто звернути увагу, що на дорогах країни (крім південного сходу), місцями буде формуватись новий шар ожеледиці.

А вранці 21 лютого у північній частині - подекуди осідатиме туман.

Тож там варто бути уважними та обережними. По північних областях, місцями. Тобто локально. Але все ж таки буде утворюватись.

В яких областях на вихідних може бути найхолодніше

– Щодо значень температури, то вони будуть відчутно змінюватись.

Але ще у найближчі дві доби (21-22 лютого, - Ред.), як я вже говорив, у більшості областей очікуємо зниження нічних значень температури до 10-18 градусів морозу.

На півночі та північному сході країни повітря місцями охолоне до -20 градусів.

Тобто за рахунок ось цього поля високого атмосферного тиску буде утримуватись морозна погода. Адже у полі високого тиску зменшується кількість хмар і буде інтенсивніше вихолоджуватись приземний шар повітря.

Тому очікуємо такі зниження істотні.

Це буде вся північ та північний схід. У нас якраз так і надходить цей антициклон - з півночі. Буде таким холодним. І, в принципі, його центр буде над територією України.

І тому він буде "захоплювати" всі північні області. І прямо локальні зниження (температури, - Ред.) до -20°C також очікуємо.

На заході та півдні країни (а завтра, 21 лютого, і на південному сході країни) у нічні години ми очікуємо в межах 3-11 градусів морозу.

Що буде з температурою в суботу й неділю вдень

– У денні години стовпчики термометрів у нас сягатимуть -1-9 градусів. Тобто не такі прямо дуже критичні значення мінусові. Проте буде доволі так ще прохолодно.

На заході та півдні країни (а завтра, 21 лютого, і на південному сході країни) вдень температура повітря коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

А ось у Криму в нас буде вже до +8°C.

Як зміниться температура на початку робочого тижня

– У понеділок ми очікуємо підвищення температурного режиму на 2-6 градусів.

Таким чином 23 лютого вночі метеорологи фіксуватимуть від 1 градусу тепла до 6 градусів морозу.

На північному сході країни, у Черкаській та Кіровоградській областях - до -7-14 градусів. За рахунок того, що там ще буде вплив ось цього поля підвищеного атмосферного тиску.

Натомість денні максимуми коливатимуться від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

А на заході та півдні країни - до 5 градусів вище нуля.

Що буде впливати на погоду в Україні пізніше

– Ось пізніше - 24-25 лютого (у вівторок і середу, - Ред.) - ми очікуємо, що атмосферні фронти будуть надалі формувати погоду по території України.

Тому ми очікуємо місцями невеликий мокрий сніг та дощ (через вплив атмосферних фронтів, - Ред.).

Виходить так, що циклон буде проходити, так би мовити, над Чорним морем. І його атмосферні фронти будуть формувати погоду по всій території країни.

Тобто він буде нерівномірним, буде постійно рухатись. Тому ми очікуємо, що місцями буде змінюватись ось так погода - від невеликого мокрого снігу до дощу.

Значення температури повітря вночі будуть в межах 0-6 градусів морозу - у більшості областей, навіть по всій території України.

Вдень (температурні показники, - Ред.) будуть коливатись від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

І на заході та півдні країни - місцями (температура повітря, - Ред.) буде підвищуватись до 5-10°C. Саме в денні години.

Чи можуть до нас повернутись сильні снігопади

– Поки що такого (повернення на територію України суттєвих снігопадів, - Ред.) ми не очікуємо.

Якихось таких змін. Або наближення таких снігопадів. Поки що такого не бачимо.

В яких регіонах буде найтепліше й чому

– У денні години - саме в період із 24 по 25 лютого - в нас буде найтепліше на заході та на півдні країни.

Там у нас місцями буде локальне таке підвищення - до 5-10 градусів вище нуля.

За рахунок того, що в нас зміниться рух повітряних потоків. І він (повітряний потік, - Ред.) буде рухатись із південного заходу, приносячи теплішу та вологішу повітряну масу з Атлантики загалом. Із тих регіонів, де зараз в цілому тепліше.

І, таким чином, ми очікуємо, що ось на заході та півдні країни подекуди таке локальне буде підвищення - до 5-10 градусів тепла.

Чи можна сказати, що зима вже закінчилась

– Ну, в цілому, поки що - ні. Будемо ми очікувати, звісно, що скажуть наші агрометеорологи... Адже це вони визначають, коли саме надходить метеорологічна весна.

Будемо слідкувати за тим, що вони нам будуть повідомляти. Саме агрометеорологи. І тоді вже точно скажемо, коли нам її очікувати...

Або вони вже скажуть нам постфактум. Що надійшла вже метеорологічна весна.

Або ж ми будемо очікувати згідно з прогнозами - коли саме нам очікувати надходження ось цих весняних днів саме за температурними змінами.

Яка погода може бути в кінці лютого - на початку березня

– Наразі у нас є такий, консультивний прогноз. Він орієнтовний. Це такі, орієнтовні тенденції у період з 26 лютого по 2 березня.

Там ми очікуємо таку погоду, переважно без опадів. За рахунок того, що погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску - нове.

Лише 26 лютого (у четвер, - Ред.) невеликий дощ та мокрий сніг випадатиме за рахунок впливу того циклону, який сформувався над Чорним морем в період 24-25 лютого.

А надалі в нас вже буде така... переважно погода без опадів.

Щодо температурних значень, то там, в принципі, таких якихось істотних змін (у порівнянні з попередніми днями 24-25 лютого) не буде.

Адже вночі ми там очікуємо (температуру повітря, - Ред.) в межах від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу.

Вдень - близько 0-6 градусів із позначкою плюс.

І на півдні та заході країни в нас - трішки тепліше. Там +5+12°C.

Але, знову ж таки, це все - такі тенденції. Все ще може, звісно, змінитись до того часу.