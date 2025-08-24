Останній тиждень літа принесе щастя і багато грошей лише цим знакам з Китайського гороскопа

Кінець серпня стане особливим для чотирьох Китайських знаків. Саме в останні дні літа доля подарує їм несподівану удачу, приємні фінансові надходження та гармонію в особистому житті.

Щур (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Ви відчуєте, що обставини складаються на вашу користь. Останній тиждень літа принесе звістку або можливість, яка відкриє нові фінансові горизонти. Це може бути премія, несподіваний прибуток чи пропозиція, про яку ви давно мріяли. Навколо вас з’являться люди, готові допомогти і підтримати, і саме завдяки цим зв’язкам ви зможете зміцнити своє становище.

Змія (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Для вас цей період стане символом мудрості та вигідних рішень. Змії зможуть знайти ідеальний баланс між роботою і відпочинком, але водночас отримаєте шанс покращити своє матеріальне становище. Можливий вдалий контракт або угода, яка дасть впевненість у майбутньому. Ваша інтуїція допоможе не проґавити важливий момент, тож довіряйте відчуттям і не відкладайте дії.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

У вас попереду яскраві та насичені дні. Дракони відчують хвилю натхнення, яка допоможе вирішити питання, які довго залишалися без відповіді. В останній тиждень серпня можливе підвищення доходів або несподівана фінансова підтримка. Для когось цей період стане справжнім стартом нових проектів, які згодом принесуть значний прибуток.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Кінець літа подарує вам відчуття стабільності і впевненості. На Собак очікує приємна винагорода за попередні зусилля, і ця нагорода буде не лише матеріальною. Ви можете отримати нові можливості для розвитку або корисні знайомства, які стануть опорою у майбутньому. Саме зараз варто наважитися на те, що ви довго відкладали, адже щастя вже поруч.