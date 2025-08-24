Яка ти українська пісня за знаком Зодіаку: Водолії - "Соловей", Близнюки - "Старі фотографії"

У кожного знака Зодіаку є своя особлива енергія, яку можна відчути навіть через музику. Культові хіти та сучасні пісні українських артистів здатні відобразити характер кожного - від пристрасті й сили до ніжності та мрійливості.

Яка пісня найбільше пасує саме вам, розповідає РБК-Україна .

Овен - FIЇNKA, "Грушка"

Овни запальні, прямі та несподівані, але дуже глибокі та трохи сумні. Ця пісня відображає їхню енергію та бажання жити попри все.

Близнюки - Скрябін, "Старі фотографії"

Неспокійні та багатогранні Близнюки постійно шукають нові враження. Пісня нагадує їм про цінність у деталях і спогадах, які вони вміють перетворювати на особисті історії. Вона про мінливість і водночас глибину, яка живе в їхній душі.

Рак - Океан Ельзи, "Все буде добре"

Раки несуть тепло і надію навіть тоді, коли все здається безнадійним. Для них ця пісня, ніби внутрішній оберіг, який допомагає вірити у світло попереду. Вона втілює їхню здатність підтримати близьких і подарувати відчуття затишку.

Лев - TAYANNA, "Фантастична жінка"

Леви люблять сяяти й залишатися в центрі уваги. Ця пісня підкреслює їхню харизму, впевненість і здатність вражати. Вона про силу, красу й магнетизм, які неможливо не помітити.

Діва - Jamala, "Крила"

Практичні та врівноважені Діви завжди йдуть своїм шляхом. "Крила" нагадують їм про внутрішню силу й витривалість. Ця пісня про їхню здатність долати випробування, залишаючись собою.

Терези - Квітка Цісик, "Я піду в далекі гори"

Терези цінують гармонію й красу, їхня душа завжди тягнеться до світлого. Ця легендарна пісня - символ їхньої романтичної натури, пошуку рівноваги та прагнення бачити світ прекрасним.

Скорпіон - Скрябін та Ірина Білик, "Мовчати"

Сильні, пристрасні та загадкові. Для Скорпіонів ця пісня - втілення їхніх глибинних емоцій і здатності кохати безмежно. У ній відчувається драматизм і сила, які завжди супроводжують цей знак.

Стрілець - Антитіла, "Дивись у мій екран"

Стрільці завжди жадають пригод та чогось нового, вони не можуть стояти на місці. Ця пісня передає їхнє прагнення йти вперед, відкривати світ і жити яскраво. У ній драйв, оптимізм і жага свободи, які так притаманні цьому знаку.

Козоріг - Христина Соловій, "Тримай"

Земні та віддані Козороги завжди серйозні в почуттях. Ця пісня відображає їхню вірність і здатність тримати біля себе тих, кого вони по-справжньому цінують. Вона про любов, яка здолає всі труднощі.

Водолій - Go_A, "Соловей"

Незалежні й креативні Водолії завжди вирізняються серед інших. Їхня пісня це вибух енергії та свободи, які не піддаються правилам. Вона про бажання жити по-своєму й ламати будь-які рамки.

Риби - KAZKA, "Плакала"

Чутливі й мрійливі Риби глибоко переживають усе, що відбувається. Ця пісня про їхню емоційну натуру, здатність перетворювати біль у красу й знаходити гармонію у власних почуттях.