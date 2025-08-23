Ці знаки Зодіаку переживуть шалені події: хто зрадіє, а хто розчарується

Гороскоп на суботу, 23 серпня 2025 року, обіцяє насичений день для кількох знаків Зодіаку. Одні отримають несподівані новини, які піднімуть настрій та додадуть сил, а інші зіткнуться з розчаруванням.

Кому обіцяються насичений на події день, розповідає РБК-Україна з посиланням на IDiva.

Овен

Ви зможете відновити контакти з людьми, про яких давно думали. Це вдалий день для проєктів, кар'єрних кроків і навіть фінансового зростання.

В особистому житті чекають приємні моменти. Можливо, отримаєте гарну звістку від близької людини.

Лев

Важливо не помилитися у професійному виборі, інакше можливі прикрі наслідки. Добра новина вже на підході, але в родині не все буде гладко - можуть виникнути суперечки.

У фінансових питаннях зірки радять уникати ризиків. Краще уникати зайвих витрат, особливо якщо раніше їх не планували.

Діва

Давній друг потішить гарною звісткою. Також у життя може увірватися нова людина, яка все змінить.

Можливе повернення колишнього. На роботі, особливо у творчих професіях, скоро з'явиться шанс отримати підвищення.

Скорпіон

Вам субота принесе непрості випробування. Оточення може критикувати й навіть завдати удару в спину, тож будьте уважні до тих, хто поруч.

Водночас день може принести підвищення на роботі та відчутне фінансове полегшення, але довіра до близьких людей стане справжнім випробуванням.