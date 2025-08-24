Последняя неделя лета принесет счастье и много денег лишь этим знакам из Китайского гороскопа

Конец августа станет особенным для четырех Китайских знаков. Именно в последние дни лета судьба подарит им неожиданную удачу, приятные финансовые поступления и гармонию в личной жизни.

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Вы почувствуете, что обстоятельства складываются в вашу пользу. Последняя неделя лета принесет известие или возможность, которая откроет новые финансовые горизонты. Это может быть премия, неожиданная прибыль или предложение, о котором вы давно мечтали. Вокруг вас появятся люди, готовые помочь и поддержать, и именно благодаря этим связям вы сможете укрепить свое положение.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Для вас этот период станет символом мудрости и выгодных решений. Змеи смогут найти идеальный баланс между работой и отдыхом, но при этом получите шанс улучшить свое материальное положение. Возможен удачный контракт или сделка, которая даст уверенность в будущем. Ваша интуиция поможет не упустить важный момент, поэтому доверяйте ощущениям и не откладывайте действия.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

У вас впереди яркие и насыщенные дни. Драконы почувствуют волну вдохновения, которая поможет решить вопросы, которые долго оставались без ответа. В последнюю неделю августа возможно повышение доходов или неожиданная финансовая поддержка. Для кого-то этот период станет настоящим стартом новых проектов, которые впоследствии принесут значительную прибыль.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Конец лета подарит вам ощущение стабильности и уверенности. Собак ожидает приятное вознаграждение за предыдущие усилия, и эта награда будет не только материальной. Вы можете получить новые возможности для развития или полезные знакомства, которые станут опорой в будущем. Именно сейчас стоит решиться на то, что вы долго откладывали, ведь счастье уже рядом.