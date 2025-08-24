ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Последняя неделя лета принесет счастье и много денег лишь этим знакам из Китайского гороскопа

Воскресенье 24 августа 2025 19:01
UA EN RU
Последняя неделя лета принесет счастье и много денег лишь этим знакам из Китайского гороскопа Китайский гороскоп на неделю (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Конец августа станет особенным для четырех Китайских знаков. Именно в последние дни лета судьба подарит им неожиданную удачу, приятные финансовые поступления и гармонию в личной жизни.

Каким знакам из Китайского гороскопа особенно повезет, рассказывает РБК-Украина.

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Вы почувствуете, что обстоятельства складываются в вашу пользу. Последняя неделя лета принесет известие или возможность, которая откроет новые финансовые горизонты. Это может быть премия, неожиданная прибыль или предложение, о котором вы давно мечтали. Вокруг вас появятся люди, готовые помочь и поддержать, и именно благодаря этим связям вы сможете укрепить свое положение.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Для вас этот период станет символом мудрости и выгодных решений. Змеи смогут найти идеальный баланс между работой и отдыхом, но при этом получите шанс улучшить свое материальное положение. Возможен удачный контракт или сделка, которая даст уверенность в будущем. Ваша интуиция поможет не упустить важный момент, поэтому доверяйте ощущениям и не откладывайте действия.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

У вас впереди яркие и насыщенные дни. Драконы почувствуют волну вдохновения, которая поможет решить вопросы, которые долго оставались без ответа. В последнюю неделю августа возможно повышение доходов или неожиданная финансовая поддержка. Для кого-то этот период станет настоящим стартом новых проектов, которые впоследствии принесут значительную прибыль.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Конец лета подарит вам ощущение стабильности и уверенности. Собак ожидает приятное вознаграждение за предыдущие усилия, и эта награда будет не только материальной. Вы можете получить новые возможности для развития или полезные знакомства, которые станут опорой в будущем. Именно сейчас стоит решиться на то, что вы долго откладывали, ведь счастье уже рядом.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Knowinsiders, Your Tango.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Астрология
Новости
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"