Останній теплий день: синоптик зробила попередження на сьогодні перед зміною погоди
Сьогодні, 27 березня, в Україні ще збережеться доволі тепла погода і переважно без опадів. Проте це останній день перед суттєвим похолоданням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
Як зазначили Діденко, у п'ятницю завершується особливо теплий період і скоро розпочнеться похолодання. За словами синоптика, сьогодні в Україні буде доволі тепло.
Максимальна температура повітря становитиме +12…+18 градусів. Дещо прохолодніше буде на сході - у Харківській, Сумській та Полтавській областях, де очікується +8…+11 градусів.
Дощі можливі місцями у східній частині країни, тоді як на більшості території істотних опадів не прогнозується.
Погода у Києві
У Києві сьогодні опади малоймовірні. Вдень температура повітря підніметься приблизно до +15 градусів.
"Надалі ще теплі осередки пробуватимуть затриматися, проте все ж похолодання - не за горами. Грійтеся на здоров`я", - зазначила синоптик.
Погода у березні
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про різку зміну погоди вже з 28 березня. Зокрема, у суботу очікується зниження температури, а в Карпатах зростає ризик сходу лавин.
Окремо Укргідрометцентр оголосив попередження для гірських районів. Через відлигу на високогір’ї Закарпатської області прогнозується значна сніголавинна небезпека - 3-й рівень.
