Последний теплый день: синоптик сделала предупреждение на сегодня перед изменением погоды
Сегодня, 27 марта, в Украине еще сохранится довольно теплая погода и преимущественно без осадков. Однако это последний день перед существенным похолоданием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
Как отметили Диденко, в пятницу завершается особенно теплый период и скоро начнется похолодание. По словам синоптика, сегодня в Украине будет довольно тепло.
Максимальная температура воздуха составит +12...+18 градусов. Несколько прохладнее будет на востоке - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ожидается +8...+11 градусов.
Дожди возможны местами в восточной части страны, тогда как на большинстве территории существенных осадков не прогнозируется.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня осадки маловероятны. Днем температура воздуха поднимется примерно до +15 градусов.
"В дальнейшем еще теплые очаги будут пробовать задержаться, однако все же похолодание - не за горами. Грейтесь на здоровье", - отметила синоптик.
Погода в марте
Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком изменении погоды уже с 28 марта. В частности, в субботу ожидается снижение температуры, а в Карпатах возрастает риск схода лавин.
Отдельно Укргидрометцентр объявил предупреждение для горных районов. Из-за оттепели на высокогорье Закарпатской области прогнозируется значительная снеголавинная опасность - 3-й уровень.
