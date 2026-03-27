Последний теплый день: синоптик сделала предупреждение на сегодня перед изменением погоды

Сегодня, 27 марта, в Украине еще сохранится довольно теплая погода и преимущественно без осадков. Однако это последний день перед существенным похолоданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Как отметили Диденко, в пятницу завершается особенно теплый период и скоро начнется похолодание. По словам синоптика, сегодня в Украине будет довольно тепло.

Максимальная температура воздуха составит +12...+18 градусов. Несколько прохладнее будет на востоке - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ожидается +8...+11 градусов.

Дожди возможны местами в восточной части страны, тогда как на большинстве территории существенных осадков не прогнозируется.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня осадки маловероятны. Днем температура воздуха поднимется примерно до +15 градусов.

"В дальнейшем еще теплые очаги будут пробовать задержаться, однако все же похолодание - не за горами. Грейтесь на здоровье", - отметила синоптик.