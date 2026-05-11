UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Останній шанс зареєструватися на НМТ-2026: хто та як може потрапити на додаткову сесію

06:40 11.05.2026 Пн
3 хв
В УЦОЯО назвали типові помилки, через які вступникам відмовляють у реєстрації
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В Україні розпочинається реєстрація на додаткову сесію НМТ (freepik.com

Сьогодні, 11 травня, починається період реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року. Він триватиме до 16 травня, а подати заявки зможуть лише окремі категорії учасників.

Головне:

  • Вікно реєстрації: Додатковий період подання заявок на НМТ-2026 триватиме з 11 травня до 16 травня.
  • Цільова аудиторія: Зареєструватися можуть вступники, які пропустили основний етап із поважних причин, отримали відмову в реєстрації раніше або перебувають у місцях позбавлення волі.
  • Виправлення відмов: Абітурієнтам, яким було відмовлено раніше, потрібно зайти у вже створений кабінет, замінити некоректні документи та повторно надіслати їх на обробку.
  • Типові помилки: Найчастіше вступникам відмовляють через завантаження скриншотів із "Дії" замість фотокопій документів або через неправильно оформлені довідки зі школи.
  • Важлива деталь: У довідці з навчального закладу обов'язково має бути вказано, що учень завершує здобуття освіти саме у 2026 році.
  • Завершення процесу: Після завантаження всіх файлів необхідно натиснути кнопку "Надіслати на обробку".

Хто може зареєструватися на НМТ у додатковий період

В УЦОЯО пояснили, що додатковий період реєстрації призначений для тих вступників, які:

  • не змогли зареєструватися раніше з поважних причин;
  • перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах за рішенням суду;
  • подавали документи під час основної реєстрації, але отримали відмову.

Йдеться саме про участь у додаткових сесіях НМТ.

Що робити тим, кому відмовили в реєстрації

В УЦОЯО наголошують, що вступникам, які вже створювали персональний кабінет під час основного періоду реєстрації, повторно реєструватися не потрібно.

Таким учасникам необхідно:

  • зайти у вже створений кабінет;
  • виправити помилки;
  • дозавантажити потрібні документи;
  • повторно надіслати документи на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Однією з найпоширеніших причин відмови стало завантаження скриншотів із "Дії" замість повноцінних сканкопій або фотокопій документів.

Також багато вступників неправильно оформлювали довідки з місця навчання. УЦОЯО звертає увагу, що у довідці обов’язково має бути зазначено, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти саме у 2026 році. Крім того, документ повинен містити дату видачі та номер.

Ще одна поширена проблема - відсутність документа, який пояснює причину невнесення інформації про РНОКПП. Це стосується:

  • осіб, які офіційно відмовилися від податкового номера;
  • вступників, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях;
  • іноземців, не зареєстрованих в Україні як платники податків.

Як зареєструватися тим, хто не подавав документи раніше

Для нових учасників сервіс реєстрації стане доступним 11 травня о 09:00 на сайті УЦОЯО.

Щоб подати документи, потрібно:

  • створити персональний кабінет;
  • завантажити копії реєстраційних документів;
  • додати документ, який підтверджує поважну причину пропуску основного періоду реєстрації;
  • подати заяву щодо участі в додаткових сесіях НМТ.

Для автоматичного підтягування персональних даних можна скористатися застосунком "Дія".

На що варто звернути особливу увагу

В УЦОЯО окремо наголосили, що після завантаження документів потрібно обов’язково натиснути кнопку "Надіслати на обробку".

Якщо цього не зробити, регіональний центр оцінювання не отримає документи, а вступника не зареєструють для участі в НМТ.

Також учасникам радять регулярно перевіряти повідомлення у персональному кабінеті та оперативно виправляти можливі помилки. В УЦОЯО попередили, що іншої можливості зареєструватися на НМТ-2026 вже не буде.

Раніше РБК-Україна писало, що під час основного етапу на НМТ-2026 зареєструвалися понад 355 тисяч абітурієнтів - це значно більше, ніж торік.

Також ми розповідали про особливості проведення НМТ у 2026 році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УЦОКОВступна кампаніяНМТОсвіта в Україні