Останній шанс зареєструватися на НМТ-2026: хто та як може потрапити на додаткову сесію

Сьогодні, 11 травня, починається період реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року. Він триватиме до 16 травня, а подати заявки зможуть лише окремі категорії учасників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
В УЦОЯО пояснили, що додатковий період реєстрації призначений для тих вступників, які:
Йдеться саме про участь у додаткових сесіях НМТ.
В УЦОЯО наголошують, що вступникам, які вже створювали персональний кабінет під час основного періоду реєстрації, повторно реєструватися не потрібно.
Таким учасникам необхідно:
Однією з найпоширеніших причин відмови стало завантаження скриншотів із "Дії" замість повноцінних сканкопій або фотокопій документів.
Також багато вступників неправильно оформлювали довідки з місця навчання. УЦОЯО звертає увагу, що у довідці обов’язково має бути зазначено, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти саме у 2026 році. Крім того, документ повинен містити дату видачі та номер.
Ще одна поширена проблема - відсутність документа, який пояснює причину невнесення інформації про РНОКПП. Це стосується:
Для нових учасників сервіс реєстрації стане доступним 11 травня о 09:00 на сайті УЦОЯО.
Щоб подати документи, потрібно:
Для автоматичного підтягування персональних даних можна скористатися застосунком "Дія".
В УЦОЯО окремо наголосили, що після завантаження документів потрібно обов’язково натиснути кнопку "Надіслати на обробку".
Якщо цього не зробити, регіональний центр оцінювання не отримає документи, а вступника не зареєструють для участі в НМТ.
Також учасникам радять регулярно перевіряти повідомлення у персональному кабінеті та оперативно виправляти можливі помилки. В УЦОЯО попередили, що іншої можливості зареєструватися на НМТ-2026 вже не буде.
