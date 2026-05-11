Последний шанс зарегистрироваться на НМТ-2026: кто и как может попасть на дополнительную сессию

Сегодня, 11 мая, начинается период регистрации для участия в дополнительных сессиях национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года. Он продлится до 16 мая, а подать заявки смогут только отдельные категории участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
В УЦОКО объяснили, что дополнительный период регистрации предназначен для тех абитуриентов, которые:
Речь идет именно об участии в дополнительных сессиях НМТ.
В УЦОКО отмечают, что абитуриентам, которые уже создавали персональный кабинет во время основного периода регистрации, повторно регистрироваться не нужно.
Таким участникам необходимо:
Одной из самых распространенных причин отказа стала загрузка скриншотов из "Дії" вместо полноценных сканкопий или фотокопий документов.
Также многие поступающие неправильно оформляли справки с места учебы. УЦОКО обращает внимание, что в справке обязательно должно быть указано, что лицо завершает получение полного общего среднего образования именно в 2026 году. Кроме того, документ должен содержать дату выдачи и номер.
Еще одна распространенная проблема - отсутствие документа, объясняющего причину невнесения информации о РНУКПН. Это касается:
Для новых участников сервис регистрации станет доступным 11 мая в 09:00 на сайте УЦОКО.
Чтобы подать документы, нужно:
Для автоматического подтягивания персональных данных можно воспользоваться приложением "Дія".
В УЦОКО отдельно отметили, что после загрузки документов нужно обязательно нажать кнопку "Отправить на обработку".
Если этого не сделать, региональный центр оценивания не получит документы, а поступающего не зарегистрируют для участия в НМТ.
Также участникам советуют регулярно проверять сообщения в персональном кабинете и оперативно исправлять возможные ошибки. В УЦОКО предупредили, что другой возможности зарегистрироваться на НМТ-2026 уже не будет.
