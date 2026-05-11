Последний шанс зарегистрироваться на НМТ-2026: кто и как может попасть на дополнительную сессию

Дополнительный период подачи заявок на НМТ-2026 продлится с 11 мая по 16 мая.

Дополнительный период подачи заявок на НМТ-2026 продлится с 11 мая по 16 мая. Целевая аудитория: Зарегистрироваться могут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам, получили отказ в регистрации ранее или находятся в местах лишения свободы.

Зарегистрироваться могут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам, получили отказ в регистрации ранее или находятся в местах лишения свободы. Исправление отказов: Абитуриентам, которым было отказано ранее, нужно зайти в уже созданный кабинет, заменить некорректные документы и повторно отправить их на обработку.

Абитуриентам, которым было отказано ранее, нужно зайти в уже созданный кабинет, заменить некорректные документы и повторно отправить их на обработку. Типичные ошибки: Чаще всего абитуриентам отказывают из-за загрузки скриншотов из "Дії" вместо фотокопий документов или из-за неправильно оформленных справок из школы.

Чаще всего абитуриентам отказывают из-за загрузки скриншотов из "Дії" вместо фотокопий документов или из-за неправильно оформленных справок из школы. Важная деталь: В справке из учебного заведения обязательно должно быть указано, что ученик завершает получение образования именно в 2026 году.

В справке из учебного заведения обязательно должно быть указано, что ученик завершает получение образования именно в 2026 году. Завершение процесса: После загрузки всех файлов необходимо нажать кнопку "Отправить на обработку".

Кто может зарегистрироваться на НМТ в дополнительный период

В УЦОКО объяснили, что дополнительный период регистрации предназначен для тех абитуриентов, которые:

не смогли зарегистрироваться ранее по уважительным причинам;

находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах по решению суда;

подавали документы во время основной регистрации, но получили отказ.

Речь идет именно об участии в дополнительных сессиях НМТ.

Что делать тем, кому отказали в регистрации

В УЦОКО отмечают, что абитуриентам, которые уже создавали персональный кабинет во время основного периода регистрации, повторно регистрироваться не нужно.

Таким участникам необходимо:

зайти в уже созданный кабинет;

исправить ошибки;

дозагрузить нужные документы;

повторно отправить документы на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Одной из самых распространенных причин отказа стала загрузка скриншотов из "Дії" вместо полноценных сканкопий или фотокопий документов.

Также многие поступающие неправильно оформляли справки с места учебы. УЦОКО обращает внимание, что в справке обязательно должно быть указано, что лицо завершает получение полного общего среднего образования именно в 2026 году. Кроме того, документ должен содержать дату выдачи и номер.

Еще одна распространенная проблема - отсутствие документа, объясняющего причину невнесения информации о РНУКПН. Это касается:

лиц, которые официально отказались от налогового номера;

поступающих, которые находятся за границей или на оккупированных территориях;

иностранцев, не зарегистрированных в Украине как налогоплательщики.

Как зарегистрироваться тем, кто не подавал документы ранее

Для новых участников сервис регистрации станет доступным 11 мая в 09:00 на сайте УЦОКО.

Чтобы подать документы, нужно:

создать персональный кабинет;

загрузить копии регистрационных документов;

добавить документ, подтверждающий уважительную причину пропуска основного периода регистрации;

подать заявление об участии в дополнительных сессиях НМТ.

Для автоматического подтягивания персональных данных можно воспользоваться приложением "Дія".

На что стоит обратить особое внимание

В УЦОКО отдельно отметили, что после загрузки документов нужно обязательно нажать кнопку "Отправить на обработку".

Если этого не сделать, региональный центр оценивания не получит документы, а поступающего не зарегистрируют для участия в НМТ.

Также участникам советуют регулярно проверять сообщения в персональном кабинете и оперативно исправлять возможные ошибки. В УЦОКО предупредили, что другой возможности зарегистрироваться на НМТ-2026 уже не будет.