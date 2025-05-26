Останній шанс: Трамп відтермінував дедлайн торговельної угоди з ЄС

Глава Білого дому зазначив, що таке рішення було ухвалене на прохання глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка запросила більше часу для досягнення "хорошої угоди".

"Ми оперативно зустрінемося, щоб подивитися, чи зможемо домовитися", - процитував Трамп слова глави Єврокомісії.

У неділю фон дер Ляєн у соцмережі Х повідомила про готовність ЄС до швидкого просування в переговорному процесі зі США, але наголосила на необхідності додаткового часу для узгодження умов майбутньої угоди.

"Гарна розмова з президентом Дональдом Трампом. ЄС і США мають найбільш значущі та тісні торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня", - написала керівник Єврокомісії.