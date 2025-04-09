Євросоюз відповів США митами на 21 млрд євро: що потрапило під удар

Європейський союз запроваджує мита на імпорт американських товарів у відповідь на тарифи, які президент США Дональд Трамп наклав на метали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, ЄС сьогодні, 9 квітня, затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 мільярд євро (приблизно 23,2 млрд доларів). Вони стали відповіддю на 25% мита Трампа на поставки сталі та алюмінію з ЄС.

Що потрапило під удар

У середу більшість із 27 країн-членів ЄС проголосували за запровадження санкцій, деякі з яких набудуть чинності в середині квітня. Мита торкнуться сої, а також діамантів, сільськогосподарської продукції, мотоциклів та м’яса птиці.

Під тиском з боку деяких держав-членів ЄС із переліку виключили бурбон після того, як Трамп пригрозив запровадити 200% мито на вино, шампанське та інші алкогольні напої з Франції та інших країн.

Коли запрацюють мита ЄС

За даними Bloomberg, перша частина мит набуде чинності 15 квітня, друга - в середині травня, третя — 1 грудня. Більшість товарів обкладуть 25% митом, окремі - 10%.

Єврокомісія заявила, що ці контрзаходи можуть бути призупинені у будь-який момент, якщо США погодяться на справедливе та збалансоване переговорне рішення.

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович, за інформацією видання, обговорив параметри можливих переговорів зі своїми американськими колегами, але істотного прогресу поки немає. Американська сторона, за даними джерел, не має чіткого мандата на переговори від Трампа.

Окрім того, Єврокомісія готує набір нових контрзаходів у відповідь на так звані "дзеркальні мита" США, які вже набрали чинності. Очікується, що наступного тижня комісія представить ці заходи державам-членам ЄС.

Мита Трампа

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про плани ввести мита на товари з країн Євросоюзу.

Зокрема, Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Мита, які також охоплюють готові металеві вироби.