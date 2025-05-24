Удар Трампа по ЄС: FT дізналося, які ключові галузі постраждають від мит найбільше
Погроза президента США Дональда Трампа запровадити 50% тариф на весь експорт з ЄС завдасть удару по ключових виробничих секторах. Йдеться про автомобільну, аерокосмічну, хімічну галузі та інші сфери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Згідно з даними Європейської комісії, США є найбільшим торгівельним партнером ЄС. Американська частка займає трохи більше 20% всього експорту ЄС, а сума у 2024 році перевищили 530 млрд євро.
Економічне моделювання, проведене у квітні, показало, що тарифи вдарять по ВВП блоку на 0,2%. Цей показник зросте до 0,5%, якщо будуть введені 50% тарифи.
Німеччина, Ірландія, Італія та Франція є провідними експортерами. Вони продають до США машини та транспортні засоби - на понад 200 млрд євро, хімікати на суму 160 млрд євро, продукти харчування та напої - на 25 млрд євро.
Ліки
За даними Євростату, у 2024 році ліки були найбільш експортованими товарами з ЄС до США. Причому на ринку США було продано європейських фармацевтичних товарів на майже 80 млрд євро.
Генеральний директор Європейської федерації фармацевтичної промисловості та асоціацій Наталі Молл попередила, що тарифи створять дефіцит ліків, і закликала США та ЄС уникати їх "за будь-яку ціну".
"Тарифи на ліки стануть справжньою катастрофою для пацієнтів та галузі по обидва боки Атлантики", - наголосила вона.
Досі фармацевтичні препарати були виключені з так званих взаємних тарифів, запроваджених на початку квітня. Але не виключається, що Трамп може ввести додаткові мита на ліки.
Головними експортами ліків є данська компанія Novo Nordisk, французький виробник Sanofi. Але американські фармацевтичні компанії також побудували великі виробничі бази в ЄС, зокрема в Ірландії, де вони скористалися нижчою ставкою оподаткування.
Аерокосмічна галузь
Зазначається, що компанії Boeing і Airbus імпортують деталі для нових літаків з різних регіонів світу. Американські виробники літаків, які закуповують деталі для своїх літаків з Італії та Японії, вважаються особливо вразливими для тарифів Трампа.
Ще до анонсу Трампом нових мит Ryanair (найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія і один з найбільших клієнтів Boeing) попереджала, що може затримати поставки літаків, якщо тарифи зроблять їх дорожчими.
Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив цього місяця, що авіакомпанія перебуває в "дебатах" із Boeing про те, яка сторона візьме на себе витрати на тарифи.
Автомобілі
Керівники автомобільних компаній одразу ж розкритикували нездатність ЄС досягти угоди зі США щодо зниження тарифів. Автомобільна промисловість сподівалася, що Брюссель і Вашингтон досягнуть угоди щодо імпорту автомобілів, особливо після того, як США досягли угоди з Британією про 10% тарифну ставку.
Наразі ЄС запроваджує 10% тариф на імпорт автомобілів зі США, тоді як Вашингтон стягує лише 2,5%.
Вищі тарифи вдарять по таких автовиробниках Audi та Porsche, які не мають виробничої присутності в США, а також по Volvo Cars, Mercedes-Benz та інших, які експортують автомобілі з Європи.
Мита Трампа для ЄС
Президент США Дональд Трамп попередив, що збирається ввести 50% мита на товари з Європейського Союзу з 1 червня цього року.
За його словами, переговори з ЄС зайшли в глухий кут і йому було "дуже тяжко мати справу" з блоком. Він заявив, що ЄС встановлює численні торгівельні бар’єри: податок на додану вартість, штрафи для американських корпорацій, нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та "необґрунтовані судові позови". Це нібито призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад 250 млрд доларів.
Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив, що накладе мита на товари з усіх країн світу. Для ЄС була вища ставка у 20%. У відповідь ЄС оголосив мита на американські товари.
Вже 9 квітня Дональд Трамп ввів 90-денну паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю.
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