Последний шанс: Трамп отсрочил дедлайн торгового соглашения с ЕС

Глава Белого дома отметил, что такое решение было принято по просьбе главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая запросила больше времени для достижения "хорошего соглашения".

"Мы оперативно встретимся, чтобы посмотреть, сможем ли договориться", - процитировал Трамп слова главы Еврокомиссии.

В воскресенье фон дер Ляйен в соцсети Х сообщила о готовности ЕС к быстрому продвижению в переговорном процессе с США, но подчеркнула необходимость дополнительного времени для согласования условий будущего соглашения.

"Хороший разговор с президентом Дональдом Трампом. ЕС и США имеют наиболее значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры. Чтобы достичь хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля", - написала руководитель Еврокомиссии.