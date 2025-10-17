Останній шанс стати студентом у 2025 році: скільки ще триватиме вступна кампанія
В Україні добігає кінця вступна кампанія на бакалавра, медичного магістра та до коледжів. Абітурієнти, які ще не подали документи, мають останній шанс зробити це до 20 жовтня.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua.
Хто ще може вступити
До 20 жовтня триває додатковий набір на контрактну форму навчання у вишах та коледжах, які проводять набір абітурієнтів. Подати заяву можна онлайн через електронні кабінети вступників, після чого їх робота буде припинена.
Після цієї дати вступна кампанія 2025 року завершиться остаточно.
Як відбувається вступ
У виші приймають вступників на основі результатів тестів, співбесід або творчих конкурсів. У коледжах - на основі співбесіди чи мотиваційного листа, який оцінюють за затвердженими критеріями.
Деталі та правила прийому опубліковані на сайтах навчальних закладів.
Скільки вже зараховано
Станом на початок жовтня студентами стали 70 тисяч бюджетників і понад 129 тисяч контрактників.
Таким чином, до 20 жовтня всі, хто хоче розпочати навчання цього року, ще можуть скористатися останньою можливістю подати документи.
Нагадаємо, у рейтинг World University Rankings 2026 від Times Higher Education увійшли 22 українські університети - на п’ять більше, ніж торік. Найвищу позицію знову посів Сумський державний університет, який залишився серед провідних вишів світу. Світовий рейтинг очолив Оксфордський університет, друге місце посів MIT, третє - Принстон і Кембридж. Лідером за кількістю вишів у списку залишаються США, на другому місці - Індія.
РБК-Україна раніше писало, що в Україні понад 300 університетів цього року набрали менше тисячі першокурсників. З 379 вишів лише 48 отримали понад тисячу заяв, а 232 університети - менше ніж 200 вступників. Найменше студентів - у приватних навчальних закладах. У МОН заявили, що ці дані стануть підставою для реформи системи вищої освіти та оптимізації мережі вишів.