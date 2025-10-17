Последний шанс стать студентом в 2025 году: сколько еще продлится вступительная кампания

В Украине подходит к концу вступительная кампания на бакалавра, медицинского магистра и в колледжи. Абитуриенты, которые еще не подали документы, имеют последний шанс сделать это до 20 октября.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Кто еще может поступить

До 20 октября продолжается дополнительный набор на контрактную форму обучения в вузах и колледжах, которые проводят набор абитуриентов. Подать заявление можно онлайн через электронные кабинеты абитуриентов, после чего их работа будет прекращена.

После этой даты вступительная кампания 2025 года завершится окончательно.

Как происходит поступление

В вузы принимают поступающих на основе результатов тестов, собеседований или творческих конкурсов. В колледжах - на основе собеседования или мотивационного письма, которое оценивают по утвержденным критериям.

Детали и правила приема опубликованы на сайтах учебных заведений.

Сколько уже зачислено

По состоянию на начало октября студентами стали 70 тысяч бюджетников и более 129 тысяч контрактников.

Таким образом, до 20 октября все, кто хочет начать обучение в этом году, еще могут воспользоваться последней возможностью подать документы.