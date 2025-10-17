Последний шанс стать студентом в 2025 году: сколько еще продлится вступительная кампания
В Украине подходит к концу вступительная кампания на бакалавра, медицинского магистра и в колледжи. Абитуриенты, которые еще не подали документы, имеют последний шанс сделать это до 20 октября.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Кто еще может поступить
До 20 октября продолжается дополнительный набор на контрактную форму обучения в вузах и колледжах, которые проводят набор абитуриентов. Подать заявление можно онлайн через электронные кабинеты абитуриентов, после чего их работа будет прекращена.
После этой даты вступительная кампания 2025 года завершится окончательно.
Как происходит поступление
В вузы принимают поступающих на основе результатов тестов, собеседований или творческих конкурсов. В колледжах - на основе собеседования или мотивационного письма, которое оценивают по утвержденным критериям.
Детали и правила приема опубликованы на сайтах учебных заведений.
Сколько уже зачислено
По состоянию на начало октября студентами стали 70 тысяч бюджетников и более 129 тысяч контрактников.
Таким образом, до 20 октября все, кто хочет начать обучение в этом году, еще могут воспользоваться последней возможностью подать документы.
Напомним, в рейтинг World University Rankings 2026 от Times Higher Education вошли 22 украинских университета - на пять больше, чем в прошлом году. Самую высокую позицию снова занял Сумской государственный университет, который остался среди ведущих вузов мира. Мировой рейтинг возглавил Оксфордский университет, второе место занял MIT, третье - Принстон и Кембридж. Лидером по количеству вузов в списке остаются США, на втором месте - Индия.
РБК-Украина ранее писало, что в Украине более 300 университетов в этом году набрали менее тысячи первокурсников. Из 379 вузов только 48 получили более тысячи заявлений, а 232 университета - менее 200 поступающих. Меньше всего студентов - в частных учебных заведениях. В МОН заявили, что эти данные станут основанием для реформы системы высшего образования и оптимизации сети вузов.