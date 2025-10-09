В Україні понад 300 вишів не набрали по тисячі першокурсників: у МОН говорять про зміни
Понад 300 університетів в Україні цього року мають менше тисячі першокурсників. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Скільки університетів набрали менше тисячі студентів
За словами заступника міністра, із 379 закладів, що проводили вступ на бакалаврат, лише 48 університетів отримали понад тисячу рекомендацій до зарахування. Решта 331 виш набрав менше тисячі студентів.
З них:
- 232 університети - менше ніж 200 вступників;
- 191 університет - менше ніж 100 вступників.
Остаточні дані вступної кампанії будуть відомі після 20 жовтня.
Державні та приватні виші: де найменше вступників
Трофименко зазначив, що більшість державних університетів подолали поріг у тисячу студентів. Водночас серед вишів із найменшою кількістю вступників переважають приватні навчальні заклади.
У МОН готуються до дискусії про реформу
За словами заступника міністра, нинішня статистика стане основою для обговорення подальшої реформи системи вищої освіти - зокрема, щодо якості навчання та оптимізації мережі закладів.
"Велика дискусія про кількість вишів та якість освіти вимушено розпочнеться", - наголосив Трофименко.
Що буде з вишами, де бракує студентів
Посадовець пояснив, що для закладів із низькою наповнюваністю існують процедури перевірок, ліцензування та інші механізми контролю.
"Для приватних вишів це буде відбуватись природним чином - коли не буде студентів, вони збанкрутують", - зазначив заступник міністра.
