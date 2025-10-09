В Україні понад 300 вишів не набрали по тисячі першокурсників: у МОН говорять про зміни

Понад 300 університетів в Україні цього року мають менше тисячі першокурсників. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

"Для приватних вишів це буде відбуватись природним чином - коли не буде студентів, вони збанкрутують", - зазначив заступник міністра.

Посадовець пояснив, що для закладів із низькою наповнюваністю існують процедури перевірок, ліцензування та інші механізми контролю.

За словами заступника міністра, нинішня статистика стане основою для обговорення подальшої реформи системи вищої освіти - зокрема, щодо якості навчання та оптимізації мережі закладів.

За словами заступника міністра, із 379 закладів, що проводили вступ на бакалаврат, лише 48 університетів отримали понад тисячу рекомендацій до зарахування. Решта 331 виш набрав менше тисячі студентів.

