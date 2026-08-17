Останній шанс скласти ЄВІ-2026: сьогодні завершується реєстрація на спецсесію
Сьогодні, 17 серпня, - останній день реєстрації на спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Додатковий шанс скласти тест отримали вступники, які не складали ЄВІ або хочуть покращити свій результат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
- Дедлайн реєстрації: 17 серпня - останній день для подання документів на спеціально організовану сесію ЄВІ.
- Хто може взяти участь: Вступники, які не реєструвалися раніше, не з'явилися на основну сесію або прагнуть покращити свої бали для вступу у 2026 році.
- Як зареєструватися: Необхідно звернутися до приймальної комісії ЗВО, подати копії документів, вказати місто проведення та отримати екзаменаційний листок.
- Вартість та оплата: Участь платна - 1 578 гривень. Сплатити послугу потрібно до 20 серпня, інакше реєстрацію скасують.
- Дати проведення: Запрошення з'являться в кабінетах до 7 вересня, самі іспити пройдуть 11-13 вересня.
Хто може взяти участь
На спецсесію можуть зареєструватися вступники, які:
- не реєструвалися для участі в ЄВІ;
- були зареєстровані, але не прийшли на іспит;
- хочуть покращити свій результат та використати додаткову можливість для вступу у 2026 році.
Для реєстрації потрібно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти та подати скановані копії необхідних документів.
Під час заповнення заяви-анкети також потрібно вказати населений пункт в Україні, де вступник планує складати іспит.
Після реєстрації приймальна комісія видасть екзаменаційний листок із номером та PIN-кодом для входу до "Кабінету учасника вступних випробувань" на сайті УЦОЯО.
Скільки коштує участь
Спецсесія ЄВІ проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Вартість участі становить 1578 гривень. Оплатити послугу потрібно до 20 серпня. У разі несплати реєстрацію скасують, а екзаменаційний листок стане недійсним.
Коли відбудеться спецсесія
Зареєстровані вступники до 7 вересня отримають у своїх кабінетах запрошення на тестування.
Сам іспит відбудеться 11-13 вересня, а результати за шкалою 100-200 балів мають оприлюднити до 21 вересня.
Водночас у межах спецсесії не проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдине вступне випробування (ЄВВ).
Раніше РБК-Україна розповідало про вступ до магістратури у 2026 році. Прийом заяв розпочався 7 серпня і триватиме до 18:00 22 серпня через електронні кабінети вступників. Абітурієнти можуть подати до 10 заяв, з яких не більше п'яти - на бюджет, а перші рекомендації на державне замовлення мають з'явитися до 25 серпня.
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