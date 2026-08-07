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Стартувала подача заяв до магістратури: що треба знати вступникам 2026 року

08:07 07.08.2026 Пт
3 хв
Скільки заяв можна подати на бюджет і як розставити пріоритети?
aimg Василина Копитко
Стартувала подача заяв до магістратури: що треба знати вступникам 2026 року Наказ про зарахування на бюджет оприлюднять 29 серпня (фото: Freepik)
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7 серпня розпочався прийом заяв на вступ до магістратури. Подати їх можна до 18:00 22 серпня.

Про це РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Головне:

  • 7 серпня стартував прийом заяв на вступ до магістратури, який триватиме до 18:00 22 серпня.
  • Подати документи можна через електронний кабінет вступника.
  • Вступники можуть подати до 10 заяв, із них не більше 5 - на бюджет, а для кожної потрібно визначити пріоритетність.
  • Рекомендації на бюджет оприлюднять не пізніше 25 серпня, наказ про зарахування - 29 серпня.
  • Рекомендації на контракт з'являться не раніше 30 серпня, а зарахування триватиме до 14 вересня.
  • Для участі в конкурсному відборі використовуватимуть результати ЄВІ, ЄФВВ або інших вступних випробувань, передбачених правилами прийому.

Що треба знати про подачу заяв

Прийом заяв до магістратури триватиме з 7 до 22 серпня (до 18:00). Подати їх можна через персональний кабінет вступника.

Важливо врахувати:

  • можна подати до 10 заяв, з яких не більше ніж 5 - на бюджетні місця;
  • для всіх заяв обов’язково визначається пріоритетність (де 1 - найвищий);
  • мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет - 130.

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Коли будуть рекомендації

Вступники, які претендують на місця державного замовлення, отримають рекомендації не пізніше 25 серпня.

Після цього потрібно виконати всі вимоги до зарахування - зробити це необхідно до 18:00 28 серпня.

Наказ про зарахування на бюджет оприлюднять 29 серпня.

Тих, хто вступив на контракт, але має право на переведення на вакантні бюджетні місця або місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, переведуть не пізніше 7 вересня.

Коли зарахують на контракт

Рекомендації для вступників на контракт оприлюднять не раніше 30 серпня.

Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб має завершитися до 14 вересня.

Водночас університети можуть проводити додаткові набори на контракт у межах власних правил прийому. Такі етапи можуть тривати до 15 жовтня, а робота електронних кабінетів вступників також завершиться 15 жовтня.

На основі чого відбувається вступ

Перед початком подання заяв майбутні магістри вже мали пройти необхідні вступні випробування.

Залежно від спеціальності та умов вступу абітурієнти складали:

  • єдиний вступний іспит (ЄВІ);
  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);
  • фаховий іспит у закладі вищої освіти (для окремих спеціальностей);
  • індивідуальну усну співбесіду замість ЄВІ або фаховий іспит замість ЄФВВ - для вступників, які мали на це право.

Саме результати цих випробувань використовуватимуться під час конкурсного відбору на бюджет і контракт.

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