Последний шанс сдать ЕВЭ-2026: сегодня завершается регистрация на спецсессию

Сегодня, 17 августа, - последний день регистрации на специально организованную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Дополнительный шанс сдать тест получили поступающие, которые не сдавали ЕВЭ или хотят улучшить свой результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное: Дедлайн регистрации: 17 августа - последний день для подачи документов на специально организованную сессию ЕВЭ.

17 августа - последний день для подачи документов на специально организованную сессию ЕВЭ. Кто может принять участие: Абитуриенты, которые ранее не регистрировались, не явились на основную сессию или хотят улучшить свои баллы для поступления в 2026 году.

Абитуриенты, которые ранее не регистрировались, не явились на основную сессию или хотят улучшить свои баллы для поступления в 2026 году. Как зарегистрироваться: Необходимо обратиться в приемную комиссию ЗВО, предоставить копии документов, указать город проведения и получить экзаменационный листок.

Необходимо обратиться в приемную комиссию ЗВО, предоставить копии документов, указать город проведения и получить экзаменационный листок. Стоимость и оплата: Участие платное - 1 578 гривен. Оплатить услугу нужно до 20 августа, в противном случае регистрацию отменят.

Участие платное - 1 578 гривен. Оплатить услугу нужно до 20 августа, в противном случае регистрацию отменят. Даты проведения: Приглашения появятся в кабинетах до 7 сентября, сами экзамены пройдут 11-13 сентября.

Кто может принять участие

На спецсессию могут зарегистрироваться поступающие, которые:

не регистрировались для участия в ЕВЭ;

были зарегистрированы, но не пришли на экзамен;

хотят улучшить свой результат и использовать дополнительную возможность вступления в 2026 году.

Для регистрации нужно обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения и подать сканированные копии необходимых документов.

При заполнении заявления-анкеты также нужно указать населенный пункт в Украине, где поступающий планирует сдавать экзамен.

После регистрации приемная комиссия выдаст экзаменационный лист с номером и PIN-кодом для входа в "Кабинет участника вступительных испытаний" на сайте УЦОКО.

Сколько стоит участие

Спецсессия ЕВЭ проводится на средства физических и/или юридических лиц.

Стоимость участия составляет 1578 гривен. Оплатить услугу нужно до 20 августа. В случае неуплаты регистрацию отменят, а экзаменационный лист станет недействительным.

Когда состоится спецсессия

Зарегистрированные поступающие до 7 сентября получат в своих кабинетах приглашение на тестирование.

Сам экзамен состоится 11-13 сентября, а результаты по шкале 100-200 баллов должны обнародовать до 21 сентября.

В то же время, в рамках спецсессии не будут проводить единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) и единое вступительное испытание (ЕВИ).