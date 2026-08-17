Последний шанс сдать ЕВЭ-2026: сегодня завершается регистрация на спецсессию
Сегодня, 17 августа, - последний день регистрации на специально организованную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Дополнительный шанс сдать тест получили поступающие, которые не сдавали ЕВЭ или хотят улучшить свой результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- Дедлайн регистрации: 17 августа - последний день для подачи документов на специально организованную сессию ЕВЭ.
- Кто может принять участие: Абитуриенты, которые ранее не регистрировались, не явились на основную сессию или хотят улучшить свои баллы для поступления в 2026 году.
- Как зарегистрироваться: Необходимо обратиться в приемную комиссию ЗВО, предоставить копии документов, указать город проведения и получить экзаменационный листок.
- Стоимость и оплата: Участие платное - 1 578 гривен. Оплатить услугу нужно до 20 августа, в противном случае регистрацию отменят.
- Даты проведения: Приглашения появятся в кабинетах до 7 сентября, сами экзамены пройдут 11-13 сентября.
Кто может принять участие
На спецсессию могут зарегистрироваться поступающие, которые:
- не регистрировались для участия в ЕВЭ;
- были зарегистрированы, но не пришли на экзамен;
- хотят улучшить свой результат и использовать дополнительную возможность вступления в 2026 году.
Для регистрации нужно обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения и подать сканированные копии необходимых документов.
При заполнении заявления-анкеты также нужно указать населенный пункт в Украине, где поступающий планирует сдавать экзамен.
После регистрации приемная комиссия выдаст экзаменационный лист с номером и PIN-кодом для входа в "Кабинет участника вступительных испытаний" на сайте УЦОКО.
Сколько стоит участие
Спецсессия ЕВЭ проводится на средства физических и/или юридических лиц.
Стоимость участия составляет 1578 гривен. Оплатить услугу нужно до 20 августа. В случае неуплаты регистрацию отменят, а экзаменационный лист станет недействительным.
Когда состоится спецсессия
Зарегистрированные поступающие до 7 сентября получат в своих кабинетах приглашение на тестирование.
Сам экзамен состоится 11-13 сентября, а результаты по шкале 100-200 баллов должны обнародовать до 21 сентября.
В то же время, в рамках спецсессии не будут проводить единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) и единое вступительное испытание (ЕВИ).
Ранее РБК-Украина рассказывало о поступлении в магистратуру в 2026 году. Прием заявлений начался 7 августа и продлится до 18:00 22 августа через электронные кабинеты абитуриентов. Абитуриенты могут подать до 10 заявлений, из которых не более пяти - на бюджет, а первые рекомендации по государственному заказу должны появиться до 25 августа.
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