Останній шанс: до якого числа треба "поправити" документи, щоб не проґавити НМТ-2026

10:50 19.05.2026 Вт
2 хв
Вступникам радять терміново перевірити персональні кабінети
aimg Ірина Костенко
Реєстрація на додаткову сесію НМТ-2026 завершилась (фото ілюстративне: Getty Images)

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ 2026 року завершився. Усунути недоліки в реєстраційних документах ще можна, але часу залишилось зовсім небагато.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Читайте також: НМТ потрібно не всім: інтерв'ю з УЦОЯО про іспити для випускників у 2026

Головне:

  • Масштаб проблеми: повідомлення про потребу "поправити" документи чи надану інформацію отримали понад 2 тисячі вступників.
  • Жорсткий дедлайн: виправити недоліки в реєстраційних даних і повторно надіслати документи на перевірку потрібно не пізніше ніж 21 травня.
  • Головний ризик: якщо потенційні учасники тестування не усунуть зазначені недоліки до визначеного числа, їм відмовлять у реєстрації на НМТ-2026.

Скільком вступникам потрібно усунути недоліки

В УЦОЯО нагадали, що додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2026 року завершився 16 травня.

За результатами оброблення реєстраційних документів понад 2 тисячі вступників (вступниць) отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти - у персональних кабінетах - повідомлення про потребу в доопрацюванні:

  • наданої ними інформації;
  • та/або копій документів.

"Однак не усунули недоліків", - уточнили в УЦОЯО.

Календар НМТ-2026 (інфографіка: testportal.gov.ua)

До якого числа всі недоліки ще можна виправити

Вступникам, які надіслали реєстраційні дані на оброблення до регіонального ЦОЯО, радять перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заяви на участь у додатковій сесії НМТ.

При цьому виправити помилки та повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно не пізніше 21 травня.

Усунути недоліки в реєстраційних документах можна до 21 травня (інфографіка: testportal.gov.ua)

Якщо потенційний учасник тестування не усуне недоліків (на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів указав регіональний центр оцінювання якості освіти), йому буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки людей складатимуть НМТ-2026 і де найбільше учасників.

Крім того, ми пояснювали, як дізнатися дату, час та місце проведення тесту.

Читайте також про вступ до військових вишів у 2026 році - як подати документи без ТЦК та які виплати у курсантів.

