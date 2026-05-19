Останній шанс: до якого числа треба "поправити" документи, щоб не проґавити НМТ-2026

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ 2026 року завершився. Усунути недоліки в реєстраційних документах ще можна, але часу залишилось зовсім небагато.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
В УЦОЯО нагадали, що додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2026 року завершився 16 травня.
За результатами оброблення реєстраційних документів понад 2 тисячі вступників (вступниць) отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти - у персональних кабінетах - повідомлення про потребу в доопрацюванні:
"Однак не усунули недоліків", - уточнили в УЦОЯО.
Вступникам, які надіслали реєстраційні дані на оброблення до регіонального ЦОЯО, радять перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заяви на участь у додатковій сесії НМТ.
При цьому виправити помилки та повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно не пізніше 21 травня.
Якщо потенційний учасник тестування не усуне недоліків (на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів указав регіональний центр оцінювання якості освіти), йому буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.
