Последний шанс: до какого числа нужно "поправить" документы, чтобы не упустить НМТ-2026

Главное: Масштаб проблемы : сообщение о необходимости "поправить" документы или предоставленную информацию получили более 2 тысяч абитуриентов.

: сообщение о необходимости "поправить" документы или предоставленную информацию получили более 2 тысяч абитуриентов. Жесткий дедлайн : исправить недостатки в регистрационных данных и повторно отправить документы на проверку нужно не позднее 21 мая.

: исправить недостатки в регистрационных данных и повторно отправить документы на проверку нужно не позднее 21 мая. Главный риск: если потенциальные участники тестирования не устранят указанные недостатки до определенного числа, им откажут в регистрации на НМТ-2026.

Скольким абитуриентам нужно устранить недостатки

В УЦОКО напомнили, что дополнительный период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2026 года завершился 16 мая.

По результатам обработки регистрационных документов более 2 тысяч поступающих (абитуриентов) получили от региональных центров оценивания качества образования - в персональных кабинетах - сообщение о необходимости в доработке:

предоставленной ими информации;

и/или копий документов.

"Однако не устранили недостатки", - уточнили в УЦОКО.

Календарь НМТ-2026 (инфографика: testportal.gov.ua)

До какого числа все недостатки еще можно исправить

Абитуриентам, которые прислали регистрационные данные на обработку в региональный ЦОКО, советуют проверить в персональных кабинетах состояние обработки заявления на участие в дополнительной сессии НМТ.

При этом исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно не позднее 21 мая.

Устранить недостатки в регистрационных документах можно до 21 мая (инфографика: testportal.gov.ua)

Если потенциальный участник тестирования не устранит недостатки (на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования), ему будет отказано в регистрации для участия в НМТ.