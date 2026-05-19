Последний шанс: до какого числа нужно "поправить" документы, чтобы не упустить НМТ-2026
Дополнительный период регистрации для участия в НМТ 2026 года завершился. Устранить недостатки в регистрационных документах еще можно, но времени осталось совсем немного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- Масштаб проблемы: сообщение о необходимости "поправить" документы или предоставленную информацию получили более 2 тысяч абитуриентов.
- Жесткий дедлайн: исправить недостатки в регистрационных данных и повторно отправить документы на проверку нужно не позднее 21 мая.
- Главный риск: если потенциальные участники тестирования не устранят указанные недостатки до определенного числа, им откажут в регистрации на НМТ-2026.
Скольким абитуриентам нужно устранить недостатки
В УЦОКО напомнили, что дополнительный период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2026 года завершился 16 мая.
По результатам обработки регистрационных документов более 2 тысяч поступающих (абитуриентов) получили от региональных центров оценивания качества образования - в персональных кабинетах - сообщение о необходимости в доработке:
- предоставленной ими информации;
- и/или копий документов.
"Однако не устранили недостатки", - уточнили в УЦОКО.
Календарь НМТ-2026 (инфографика: testportal.gov.ua)
До какого числа все недостатки еще можно исправить
Абитуриентам, которые прислали регистрационные данные на обработку в региональный ЦОКО, советуют проверить в персональных кабинетах состояние обработки заявления на участие в дополнительной сессии НМТ.
При этом исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно не позднее 21 мая.
Устранить недостатки в регистрационных документах можно до 21 мая (инфографика: testportal.gov.ua)
Если потенциальный участник тестирования не устранит недостатки (на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования), ему будет отказано в регистрации для участия в НМТ.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько людей будут сдавать НМТ-2026 и где больше всего участников.
Кроме того, мы объясняли, как узнать дату, время и место проведения теста.
Читайте также о поступлении в военные вузы в 2026 году - как подать документы без ТЦК и какие выплаты у курсантов.