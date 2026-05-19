Главная » Жизнь » Образование

Последний шанс: до какого числа нужно "поправить" документы, чтобы не упустить НМТ-2026

10:50 19.05.2026 Вт
Поступающим советуют срочно проверить персональные кабинеты
Ирина Костенко
Последний шанс: до какого числа нужно "поправить" документы, чтобы не упустить НМТ-2026 Регистрация на дополнительную сессию НМТ-2026 завершилась
Дополнительный период регистрации для участия в НМТ 2026 года завершился. Устранить недостатки в регистрационных документах еще можно, но времени осталось совсем немного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное:

  • Масштаб проблемы: сообщение о необходимости "поправить" документы или предоставленную информацию получили более 2 тысяч абитуриентов.
  • Жесткий дедлайн: исправить недостатки в регистрационных данных и повторно отправить документы на проверку нужно не позднее 21 мая.
  • Главный риск: если потенциальные участники тестирования не устранят указанные недостатки до определенного числа, им откажут в регистрации на НМТ-2026.

Скольким абитуриентам нужно устранить недостатки

В УЦОКО напомнили, что дополнительный период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2026 года завершился 16 мая.

По результатам обработки регистрационных документов более 2 тысяч поступающих (абитуриентов) получили от региональных центров оценивания качества образования - в персональных кабинетах - сообщение о необходимости в доработке:

  • предоставленной ими информации;
  • и/или копий документов.

"Однако не устранили недостатки", - уточнили в УЦОКО.

Последний шанс: до какого числа нужно &quot;поправить&quot; документы, чтобы не упустить НМТ-2026Календарь НМТ-2026 (инфографика: testportal.gov.ua)

До какого числа все недостатки еще можно исправить

Абитуриентам, которые прислали регистрационные данные на обработку в региональный ЦОКО, советуют проверить в персональных кабинетах состояние обработки заявления на участие в дополнительной сессии НМТ.

При этом исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно не позднее 21 мая.

Последний шанс: до какого числа нужно &quot;поправить&quot; документы, чтобы не упустить НМТ-2026Устранить недостатки в регистрационных документах можно до 21 мая (инфографика: testportal.gov.ua)

Если потенциальный участник тестирования не устранит недостатки (на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования), ему будет отказано в регистрации для участия в НМТ.

