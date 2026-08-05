Останній день "пекла"? До якої погоди готуватись завтра й коли Україну накриють дощі

Погода в Україні в четвер, 6 серпня, ще буде спекотна. Проте вже найближчим часом синоптична ситуація почне змінюватись.
Докладніше про прогноз на завтра та погодні зміни в Україні пізніше, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 6 серпня буде:
Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів можуть підніматись:
Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що "залишився один день тотальної сильної спеки".
"Це - завтра, 6 серпня", - уточнила вона у своєму Facebook.
Під кінець дня четверга, за її словами, локальні дощі (місцями) ймовірні:
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі три доби, пізніше опадів стане більше.
Так, короткочасні дощі та грози, а вдень - місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с ймовірні:
Крім того, очікується зниження температури на 4-6°С:
За словами Діденко, спека у західних областях з 7 серпня може спасти вже до +24...+29°С (хоча решті території України доведеться ще "потерпіти" сильну спеку, близько +30...+39°С).
"Але тенденція явно йде до свіжішого повітря", - підтвердила спеціаліст.
Вона уточнила, що 8 серпня "спека послабне у більшості областей", а вже в неділю, 9 серпня - "піде навіть із південної частини".
По території Києва та Київської області погода 6 серпня (за даними УкрГМЦ) очікується суха та жарка.
Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря вдень:
Діденко уточнила, що місцями стовпчики термометрів у місті вдень можуть показати завтра навіть до +39°С.
При цьому ввечері 6 серпня "є ймовірність у столиці дощу".
7 серпня, за її словами, у Києві ще спекотно.
"Проте грозові дощі почнуть змивати височенні градуси - можливі сильні зливи, шквали", - уточнила синоптик.
А вже 8 серпня, за даними Діденко, денна температура повітря в Києві може становити близько +25...+27°С.
Дещо раніше Діденко розповіла, що дощ у Києві цими днями - "прояв надмірностей у синоптичний ситуації".
"Тобто, спека аж так провокує високі повітряні маси, що вони не витримують навіть антициклональних вказівок сухого повітря і, не втримавшись, проливаються дощем", - пояснила вона.
Йдеться, за її словами, про "так звані внутрішньомасові опади" (характерне явище для літа).
"Прогнозувати такі дощі - складно. Бо це часто виникає спонтанно і всупереч прогнозам поважних моделей. Тому більш ймовірні попередження за короткий час. Година, пару годин або й пів години", - поділилась експерт.
Вона нагадала також, що столиця за всіма показниками - у теплому (спекотному) секторі та з "переважаючим впливом антициклону".
"Посеред такої лютої спеки, після страшних обстрілів та пожеж від них, коли повітря заповнене шкідливими домішками, краще... свою енергію поповнювати радістю від несподіваного дощу", - вважає Діденко.
Вона додала, що в ситуації, "коли виникають жахливі пожежі через обстріли росіян, дощі та вітер - це благо".
"Дощ очищує повітря. Вітер, який виникає при грозі, розганяє нечисть із довкілля. І дощі... благо за умови надзвичайної спеки", - підсумувала метеоролог.
Нагадаємо, що зранку середи, 5 серпня, в деяких районах Києва відчутно погіршилась якість повітря. Місцями зафіксували "червоний" рівень забруднення.
На таку ситуацію вплинули, зокрема, наслідки чергової атаки РФ по Києву та області (адже місцями виникли чималі пожежі).
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