Последний день "пекла"? К какой погоде готовиться завтра и когда Украину накроют дожди

Погода в Украине в четверг, 6 августа, еще будет жаркой. Однако уже в ближайшее время синоптическая ситуация начнет меняться.
Подробнее о прогнозе на завтра и погодных изменениях в Украине позже, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 6 августа будет:
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Столбики термометров могут подниматься:
Тем временем метеоролог и синоптик Наталка Диденко сообщила, что "остался один день тотальной сильной жары".
"Это - завтра, 6 августа", - уточнила она в своем Facebook.
Под конец дня четверга, по ее словам, локальные дожди (местами) вероятны:
Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие трое суток, позже осадков станет больше.
Так, кратковременные дожди и грозы, а днем - местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с вероятны:
Кроме того, ожидается понижение температуры на 4-6°С:
По словам Диденко, жара в западных областях с 7 августа может спасть уже до +24...+29°С (хотя остальной территории Украины придется еще "потерпеть" сильную жару, около +30...+39°С).
"Но тенденция явно идет к более свежему воздуху", - подтвердила специалист.
Она уточнила, что 8 августа "жара ослабнет в большинстве областей", а уже в воскресенье, 9 августа - "уйдет даже из южной части".
По территории Киева и Киевской области погода 6 августа (по данным УкрГМЦ) ожидается сухая и жаркая.
Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха днем:
Диденко уточнила, что местами столбики термометров в городе днем могут показать завтра даже до +39°С.
При этом вечером 6 августа "есть вероятность в столице дождя".
7 августа, по ее словам, в Киеве еще жарко.
"Однако грозовые дожди начнут смывать высокие градусы - возможны сильные ливни, шквалы", - уточнила синоптик.
А уже 8 августа, по данным Диденко, дневная температура воздуха в Киеве может составлять около +25...+27°С.
Несколько ранее Диденко рассказала, что дождь в Киеве в эти дни - "проявление излишеств в синоптической ситуации".
"То есть жара настолько провоцирует высокие воздушные массы, что они не выдерживают даже антициклональных указаний сухого воздуха и, не удержавшись, проливаются дождем", - объяснила она.
Речь идет, по ее словам, о "так называемых внутримассовых осадках" (характерном явлении для лета).
"Прогнозировать такие дожди - сложно. Потому что это часто возникает спонтанно и вопреки прогнозам уважаемых моделей. Поэтому более вероятны предупреждения за короткое время. Час, пару часов или даже полчаса", - поделилась эксперт.
Она напомнила также, что столица по всем показателям - в теплом (жарком) секторе и с "преобладающим влиянием антициклона".
"Посреди такой лютой жары, после страшных обстрелов и пожаров от них, когда воздух заполнен вредными примесями, лучше... свою энергию пополнять радостью от неожиданного дождя", - считает Диденко.
Она добавила, что в ситуации, "когда возникают ужасные пожары из-за обстрелов россиян, дожди и ветер - это благо".
"Дождь очищает воздух. Ветер, возникающий при грозе, разгоняет нечисть из окружающей среды. И дожди... благо при условии чрезвычайной жары", - подытожила метеоролог.
Напомним, что утром среды, 5 августа, в некоторых районах Киева ощутимо ухудшилось качество воздуха. Местами зафиксировали "красный" уровень загрязнения.
На такую ситуацию повлияли, в частности, последствия очередной атаки РФ по Киеву и области (ведь местами возникли немалые пожары).
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