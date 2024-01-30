Останні удари по об'єктах у глибині РФ завдавалися з української зброї, - TIME

Нещодавні обстріли інфраструктурних об'єктів у глибині Росії є результатом перших секретних розробок Україною власної зброї. Водночас для налагодження масового виробництва таких озброєнь, особливо із залученням сучасних західних технологій, Києву доведеться вирішити низку проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський журнал TIME.

Зазначається, що Україна почала застосовувати у війні з Росією перші зразки власної секретної зброї.

"Всі нещодавні удари по цілях у Росії були завдані не іноземними зразками зброї, а розробками українських заводів та підпільних майстерень", - зазначив виданню міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

За його словами, новітню зброю ніколи випробовувати на полігоні, тож вона випробовується у бойових умовах і за результатами до неї вносяться необхідні зміни.

Як зазначає TIME, здатність України виробляти достатню кількість власної зброї, буде центральним елементом її нинішньої стратегії перемоги над росіянами. Однак для втілення цієї стратегії, країні слід подолати низку викликів.

Зокрема, Києву доведеться поєднати свою стару і зношену оборонну промисловість з передовими зразками озброєнь та можливостями західних союзників, зокрема США. Під час останніх візитів до Білого дому у вересні та грудні минулого року, президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не лише про фінансову та військову допомогу, але й надати Україні необхідні ліцензії для виробництва та ремонту американської зброї.

"Американська сторона вважає, що така співпраця можлива, хоча організувати його нелегко. Згідно з американським законодавством, Байден має право надавати ліцензії, що допоможуть запустити внутрішнє українське виробництво зброї без схвалення Конгресу США. Однак це рішення має пройти через складний процес узгодження в уряді. Крім того, що особливо важливо, Україна потребуватиме мільярдів доларів інвестицій для відродження своєї оборонної промисловості", - йдеться у публікації.

TIME зазначає, що сьогодні український оборонпром налічує сотні заводів і десятки тисяч робітників, але вони атрофувалися через десятиліття безгосподарності та постраждали від російських ракетних ударів.

"Деякі радники президента Зеленського вбачають у цій галузі найбільшу надію України на перемогу в протистоянні Росії, що вже перетворилося на війну на виснаження", - йдеться у публікації.

Атаки безпілотників на інфраструктурні об'єкти в Росії

Впродовж останніх тижнів у низці регіонів Російської Федерації були зафіксовані атаки безпілотниками на нафтобази та інфраструктурні об'єкти.

Так, 19 січня потужна пожежа спалахнула на нафтобазі в Клинцах Брянської області. Міноборони РФ заявило про атаку безпілотника.

Ввечері 20 січня пролунали вибухи у місті Тула. Відео зафіксувало пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів.

В ніч на 21 січня безпілотник атакував нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. За даними джерел РБК-Україна, це була спецоперацію СБУ.

25 січня СБУ заявило про атаку БпЛА на нафтобазу в місті Туапсе. У місці атаки спалахнула пожежа на площі 200 квадратних метрів.

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