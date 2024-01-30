Последние удары по объектам в глубине РФ наносились из украинского оружия, - TIME

Недавние обстрелы инфраструктурных объектов в глубине России являются результатом первых секретных разработок Украиной собственного оружия. Однако для налаживания массового производства таких вооружений, особенно с привлечением современных западных технологий, Киеву придется решить ряд проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский журнал TIME.

Отмечается, что Украина начала применять в войне с Россией первые образцы собственного секретного оружия.

"Все недавние удары по целям в России были нанесены оружием не иностранного происхождения, а разработками украинских заводов и подпольных мастерских", - рассказал изданию министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По его словам, новейшее оружие некогда испытывать на полигоне, поэтому оно испытывается в боевых условиях и по результатам в него вносятся необходимые изменения.

Как отмечает TIME, способность Украины производить достаточное число своего оружия, будет центральным элементом ее нынешней стратегии победы над россиянами. Однако для воплощения этой стратегии, стране необходимо преодолеть ряд вызовов.

В частности, Киеву придется совместить свою старую и изношенную оборонную промышленность с передовыми образцами вооружений и возможностями западных союзников, в частности США. Во время последних визитов в Белый дом в сентябре и декабре прошлого года, президент Владимир Зеленский попросил Джо Байдена не только о финансовой и военной помощи, но и предоставить Украине необходимые лицензии для производства и ремонта американского оружия.

"Американская сторона считает, что такое сотрудничество возможно, хотя его нелегко организовать. Согласно американскому законодательству, Байден имеет право предоставлять лицензии, которые помогут запустить внутреннее украинское производство оружия без одобрения Конгресса США. Но это решение должно пройти через сложный процесс согласования в правительстве. Кроме того, что особенно важно, Украине потребуются миллиарды долларов инвестиций для возрождения своей оборонной промышленности", - говорится в публикации.

TIME отмечает, что сегодня украинский оборонпром насчитывает сотни заводов и десятки тысяч рабочих, но они атрофировались из-за десятилетий бесхозяйственности и пострадали от российских ракетных ударов.

"Некоторые советники президента Зеленского видят в этом направлении самую большую надежду Украины на победу в противостоянии России, которое уже превратилось в войну на истощение", - говорится в публикации.

Атаки беспилотников на инфраструктурные объекты в России

За последние недели в ряде регионов Российской Федерации были зафиксированы атаки беспилотниками на нефтебазы и инфраструктурные объекты.

Так, 19 января мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Минобороны РФ заявило об атаке беспилотника.

Вечером 20 января прогремели взрывы в городе Тула. Видео зафиксировало пожар на одном из инфраструктурных объектов.

В ночь на 21 января беспилотник атаковал нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. По данным источников РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

25 января СБУ заявило об атаке БпЛА на нефтебазу в городе Туапсе. В месте прилета вспыхнул пожар на площади 200 квадратных метров.

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