Останні дні оборони Авдіївки: у ДПСУ показали, якими були бої за місто перед відходом

Фото: у ДПСУ показали бої за Авдіївку перед відходом з міста (GettyImages)

Українські прикордонники показали, як їхні підрозділи проводили бої за Авдіївку, розповівши про останні дні оборони міста. За чотири місяці війська РФ втратили понад 40 тисяч окупантів та сотні одиниць бойової бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоматеріал ДПСУ.

У жовтні минулого року російські війська розпочали масштабні штурмові дії з метою оточення Авдіївки. Як зазначають в ДПСУ, за чотири місяці активних боїв ворог втратив пораненими і вбитими понад 45 000 тисяч військових та кілька сотень одиниць бронетехніки. "Впродовж цього часу поруч з підрозділами ЗСУ та іншими силами оборони за місто бились і українські прикордонники. Свої позиції після відповідного наказу командування вони залишили тільки 17 лютого", - йдеться у відомстві. У відео оприлюднені розповіді бійців ДПСУ, які тримали позиції у гарячих точках. У них вони згадують найважчі моменти протистояння російським військам.