Последние дни обороны Авдеевки: в ГПСУ показали, какими были бои за город перед отходом
Украинские пограничники показали, как их подразделения проводили бои за Авдеевку, рассказав о последних днях обороны города. За четыре месяца войска РФ потеряли более 40 тысяч окупантов и сотни единиц боевой бронетехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеоматериал ГПСУ.
В октябре прошлого года российские войска предприняли масштабные штурмовые действия с целью оцепления Авдеевки. Как отмечают в ГПСУ, за четыре месяца активных боев враг потерял ранеными и убитыми более 45 000 тысяч военных и несколько сотен единиц бронетехники.
"В течение этого времени рядом с подразделениями ВСУ и другими силами обороны за город сражались и украинские пограничники. Свои позиции после соответствующего приказа командования они оставили только 17 февраля", - говорится в ведомстве.
В видео обнародованы рассказы бойцов ГПСУ, которые держали позиции в горячих точках. В них они упоминают самые трудные моменты противостояния русским войскам.
Ситуация на Авдеевском направлении
В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, которая находилась под угрозой окружения врагом. 18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из города.
При этом российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные деревни. 26 февраля ВСУ осуществили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенного в 6 км от Авдеевки. Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.
29 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. В частности, ВСУ выбили российских кафиров из окраины села Орловка Покровского района Донецкой области, куда они смогли прорваться.
1 марта командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские войска имеют локальные успехи на Авдеевском направлении. Это связано с несколькими факторами, хотя ситуация на этом участке фронта остается динамичной.
В данное время украинские войска продолжают держать оборону на Авдеевском направлении. За прошедшие сутки нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Новобахмутовка Донецкой области.
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