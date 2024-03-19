Последние дни обороны Авдеевки: в ГПСУ показали, какими были бои за город перед отходом

Фото: в ГПСУ показали бои за Авдеевку перед отходом из города (GettyImages)

Украинские пограничники показали, как их подразделения проводили бои за Авдеевку, рассказав о последних днях обороны города. За четыре месяца войска РФ потеряли более 40 тысяч окупантов и сотни единиц боевой бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеоматериал ГПСУ.

В октябре прошлого года российские войска предприняли масштабные штурмовые действия с целью оцепления Авдеевки. Как отмечают в ГПСУ, за четыре месяца активных боев враг потерял ранеными и убитыми более 45 000 тысяч военных и несколько сотен единиц бронетехники. "В течение этого времени рядом с подразделениями ВСУ и другими силами обороны за город сражались и украинские пограничники. Свои позиции после соответствующего приказа командования они оставили только 17 февраля", - говорится в ведомстве. В видео обнародованы рассказы бойцов ГПСУ, которые держали позиции в горячих точках. В них они упоминают самые трудные моменты противостояния русским войскам.