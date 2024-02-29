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Окупанти прорвались на околицю Орлівки, але були вибиті, - Сирський

Донбас, Четвер 29 лютого 2024 09:19
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Окупанти прорвались на околицю Орлівки, але були вибиті, - Сирський Фото: окупанти прорвались на околицю Орлівки, але були вибиті
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вибили російських окупантів з околиць Орлівки Покровського району Донецької області.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляючи про перші результати своєї поїздки на Донбас, пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, Сирський відзначив мужність, стійкість та героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад.

"Вони сміливими та рішучими діями вибили супротивника, який прорвався на околицю Орлівки", - додав генерал.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Ворог продовжує активні наступальні дії за багатьма напрямами лінії фронту, зокрема, особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ та захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Окупанти прорвались на околицю Орлівки, але були вибиті, - Сирський

Окупанти прорвались на околицю Орлівки, але були вибиті (deepstatemap.live)

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначав, що основний напрямок, де росіяни тиснуть - лінія населених пунктів "Бердичі - Орлівка". При цьому, 27 лютого генерал Тарнавський говорив, що на Авдіївському напрямі ЗСУ вдалося стабілізувати лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі Донецької області.

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