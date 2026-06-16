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Последние атаки России - максимум, которого она может достичь, - Федоров

22:01 16.06.2026 Вт
2 мин
Чем на самом деле являются вражеские массированные обстрелы Киева?
aimg Валерий Ульяненко
Последние атаки России - максимум, которого она может достичь, - Федоров Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Последние удары россиян по Киеву - это попытка оказать моральное давление на украинцев. В то же время они являются пределом возможностей РФ, поскольку ресурсы для обстрелов она накапливает неделями.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ТСН.

Он подчеркнул, что страна-агрессор накапливает ресурсы для массированных обстрелов Украины в течение нескольких недель, однако масштабы этих ударов могут быть пределом возможностей врага.

"Все, что он может накопить, - это, как мы видим, его максимум, которого он может на сегодняшний момент достичь", - заявил министр.

Федоров отметил, что обстрелы Киева не влияют на ситуацию на фронте и не способны остановить украинское производство вооружения.

"Это никак не влияет на ситуацию на поле боя, это никак не влияет на производство оружия в Украине. Это просто моральное давление, и он продолжает его оказывать", - подчеркнул он.

Министр обороны также прокомментировал ракетные удары оккупантов по Киеву и отметил, что они свидетельствуют о нервозности российского руководства.

"Но это какая-то агония и нервы Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) - пытаться наносить удары по центру города, убивая мирных жителей", - заявил Федоров.

Обстрел Киева в ночь на 15 июня

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. Под обстрел попала территория Киево-Печерской лавры - в Успенском соборе в результате попадания вспыхнул пожар.

Впоследствии в СБУ установили, что оккупанты целенаправленно атаковали район, где расположены Киево-Печерская лавра и "Мистецький арсенал". Для нанесения удара враг применил дроны типа "Герань-2".

В результате атаки также были повреждены жилые дома, объекты культурного наследия и гражданская инфраструктура. Всего в столице пострадали 34 человека, ещё пятеро погибли.

Кроме того, в результате российского удара были повреждены здания Национальной киностудии имени Александра Довженко. Пожар уничтожил крупнейшую и старейшую в Украине коллекцию сценических костюмов.

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