Останнє потепління перед холодами? Де сьогодні в Україні буде до +16

Сьогодні більшість регіонів України перебуватимуть під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Вранці місцями можливі тумани, а вдень у деяких областях температура підніметься до +16 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.
За прогнозом Укргідрометцентру, опади очікуються лише місцями на Закарпатті та в Карпатах - там можливий невеликий дощ. Решту території охопить поле високого тиску, що забезпечить сонячні періоди та комфортну температуру.
Вранці у північно-східних, східних і більшості західних областей спостерігатимуться локальні тумани через вологе повітря та слабкий вітер.
Температура по регіонах:
У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві вночі становитиме 4-6 градусів тепла, вдень близько 10 градусів.
По області - вночі 1-6 градусів, удень 8-13 градусів тепла.
Синоптик Наталка Діденко зазначає, що вже 11-12 листопада в Україні побільшає дощів, а температура знизиться. Вона радить використати суботу для прогулянок на природі.
"Суботу використайте для грибів, розгрібання чи просто буцання листячка. Візьміть термос з чаєм чи кавою, парочку бутербродів - і просто насолодіться тишею та осіннім повітрям", - написала вона.
Нагадаємо, вже з початку наступного тижня в Україні очікується відчутне похолодання. За прогнозами синоптиків, 11-12 листопада температура знизиться майже по всій території країни.
Також в Укргідрометцентрі опублікували кліматичну характеристику листопада та поділилися попереднім прогнозом погоди на завершальний місяць осені.
До речі, в Україні вже встигли прийти морози, а деякі райони засипало снігом. Зокрема, на високогір'ї Карпат було морозно, а місцями випала значна кількість сніжних опадів.
