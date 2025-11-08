UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Останнє потепління перед холодами? Де сьогодні в Україні буде до +16

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 8 листопада (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні більшість регіонів України перебуватимуть під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Вранці місцями можливі тумани, а вдень у деяких областях температура підніметься до +16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, опади очікуються лише місцями на Закарпатті та в Карпатах - там можливий невеликий дощ. Решту території охопить поле високого тиску, що забезпечить сонячні періоди та комфортну температуру.

Вранці у північно-східних, східних і більшості західних областей спостерігатимуться локальні тумани через вологе повітря та слабкий вітер.

Температура по регіонах:

  • Північ: вночі 1-6 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.
  • Центр: вночі 2-6 градусів, вдень 9-14 градусів.
  • Схід: вночі 1-5 градусів, вдень 8-12 градусів.
  • Захід: вночі 1-6 градусів, вдень 9-13 градусів, на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ.
  • Південь: вночі 4-9 градусів, вдень 11-16 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві вночі становитиме 4-6 градусів тепла, вдень близько 10 градусів.

По області - вночі 1-6 градусів, удень 8-13 градусів тепла.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що вже 11-12 листопада в Україні побільшає дощів, а температура знизиться. Вона радить використати суботу для прогулянок на природі.

"Суботу використайте для грибів, розгрібання чи просто буцання листячка. Візьміть термос з чаєм чи кавою, парочку бутербродів - і просто насолодіться тишею та осіннім повітрям", - написала вона.

Похолодання в Україні

Нагадаємо, вже з початку наступного тижня в Україні очікується відчутне похолодання. За прогнозами синоптиків, 11-12 листопада температура знизиться майже по всій території країни.

Також в Укргідрометцентрі опублікували кліматичну характеристику листопада та поділилися попереднім прогнозом погоди на завершальний місяць осені.

До речі, в Україні вже встигли прийти морози, а деякі райони засипало снігом. Зокрема, на високогір'ї Карпат було морозно, а місцями випала значна кількість сніжних опадів.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Погода в Україні