Последнее потепление перед холодами? Где сегодня в Украине будет до +16 сегодня в Украине

Сегодня большинство регионов Украины будут находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается. Утром местами возможны туманы, а днем в некоторых областях температура поднимется до +16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.
По прогнозу Укргидрометцентра, осадки ожидаются лишь местами на Закарпатье и в Карпатах - там возможен небольшой дождь. Остальную территорию охватит поле высокого давления, что обеспечит солнечные периоды и комфортную температуру.
Утром в северо-восточных, восточных и большинстве западных областей будут наблюдаться локальные туманы из-за влажного воздуха и слабого ветра.
Температура по регионам:
В столице сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью составит 4-6 градусов тепла, днем около 10 градусов.
По области - ночью 1-6 градусов, днем 8-13 градусов тепла.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что уже 11-12 ноября в Украине станет больше дождей, а температура снизится. Она советует использовать субботу для прогулок на природе.
"Субботу используйте для грибов, разгребания или просто буцания листьев. Возьмите термос с чаем или кофе, парочку бутербродов - и просто насладитесь тишиной и осенним воздухом", - написала она.
Напомним, уже с начала следующей недели в Украине ожидается ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, 11-12 ноября температура снизится почти по всей территории страны.
Также в Укргидрометцентре опубликовали климатическую характеристику ноября и поделились предварительным прогнозом погоды на завершающий месяц осени.
Кстати, в Украину уже успели прийти морозы, а некоторые районы засыпало снегом. В частности, на высокогорье Карпат было морозно, а местами выпало значительное количество снежных осадков.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.