Последнее потепление перед холодами? Где сегодня в Украине будет до +16 сегодня в Украине

Погода в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, осадки ожидаются лишь местами на Закарпатье и в Карпатах - там возможен небольшой дождь. Остальную территорию охватит поле высокого давления, что обеспечит солнечные периоды и комфортную температуру.

Утром в северо-восточных, восточных и большинстве западных областей будут наблюдаться локальные туманы из-за влажного воздуха и слабого ветра.

Температура по регионам:

Север: ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-13 градусов.

Центр: ночью 2-6 градусов, днем 9-14 градусов.

Восток: ночью 1-5 градусов, днем 8-12 градусов.

Запад: ночью 1-6 градусов, днем 9-13 градусов, на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь.

Юг: ночью 4-9 градусов, днем 11-16 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью составит 4-6 градусов тепла, днем около 10 градусов.

По области - ночью 1-6 градусов, днем 8-13 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что уже 11-12 ноября в Украине станет больше дождей, а температура снизится. Она советует использовать субботу для прогулок на природе.

"Субботу используйте для грибов, разгребания или просто буцания листьев. Возьмите термос с чаем или кофе, парочку бутербродов - и просто насладитесь тишиной и осенним воздухом", - написала она.