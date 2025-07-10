Особлива дата для українців: кого сьогодні вшановує ПЦУ і що змінила ця людина

Ким був Антоній Печерський і чим важливі його здобутки

Громадянам розповіли, що Антоній Печерський:

великий подвижник;

засновника вітчизняного чернецтва;

фундатор і будівничий кількох важливих святих обителей (зокрема Києво-Печерського монастиря та Успенського собору в ньому).

Зазначається, що до прийняття чернецтва він носив ім'я Антип і походив з селища Любеча в Чернігівській області.

"Ще в юності, дізнавшись про життя монахів і надихнувшись цим, вирив собі печеру, прагнучи подвигу усамітнення. Згодом вирушив до Царгорода, а далі дістався Святої Гори Афон", - повідомили у ПЦУ.

Свята Гора Афон на північно-східному узбережжі Греції(фото: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Уточнюється, що саме там чоловік прийняв постриг із іменем Антоній. При цьому його строге і самовіддане чернече життя вразило навіть досвідчених подвижників Афону.

"Провівши там чимало років, за настановою ігумена преподобний повернувся на рідні землі, щоб "і тут бути на користь і підтримку багатьох", - зауважили у ПЦУ.

Шукаючи місце для усамітнення неподалік Києва, Антоній оселився поблизу села Берестова - у печері, в якій раніше жив у пості й молитві Іларіон, обраний у 1051 році Київським Митрополитом.

У тій печері преподобний Антоній, слідуючи прикладу афонських отців, проводив дні:

в постійній піднесеній молитві;

у суворому пості;

у смиренній праці.

Таке подвижницьке життя Антонія не залишилося непоміченим - все більше людей дізнавалися про нього й навідувались, щоб знайти духовне наставництво.

"Серед перших ченців був і майбутній преподобний Феодосій. Так почала гуртуватися і зростати чернеча братія, яка згодом стала основою Києво-Печерського монастиря - одного з головних духовних осередків Київської Митрополії", - наголосили у ПЦУ.

Києво-Печерська лавра сьогодні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Тим часом преподобний Антоній, прагнучи звершувати свій подвиг у повній самоті, викопав нову печеру на сусідньому пагорбі.

Саме це місце згодом отримало назву Ближніх або Антонієвих печер (тоді як попередні стали відомі як Дальні або Феодосієві).

Згодом святий Антоній через князівські чвари перебував деякий час у Чернігові. Там він заснував ще один печерний монастир - Іллінський.

Повернувшись до Києва, Антоній благословив зведення храму на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Незабаром біля нього був закладений і монастир з келіями, куди ченці перейшли жити з печер.

"Оскільки перші монахи обителі звершували свій подвиг у печерах, відтак монастир "приніс" для себе назву Печерський", - пояснили у ПЦУ.

Сьогодні ПЦУ вшановує пам'ять Антонія Києво-Печерського (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

У вічність преподобний Антоній відійшов у 1073 році, проживши 90 років. Все своє життя він присвятив служінню Богу та людям.

"Де нині перебувають його святі мощі - залишається таємницею: так само, як за життя він уникав людської слави, так і після смерті тіло його перебуває в глибині печер", - зауважили у ПЦУ.

Повідомляється, що вже понад вісім століть Антоній є прославленим Церквою в лику святих, а його приклад і нині надихає нові покоління християн.

Насамкінець у ПЦУ зауважили, що преподобний Антоній Печерський був суворим аскетом і звершував свій чернечий подвиг у печері, однак залишався відкритим до всіх, хто шукав у нього поради чи підтримки: утішав словом, лікував, а ще Господь являв через нього чудеса.

"Преподобний отче наш Антонію, моли Бога за нас! Нехай благодать Божа наповнює наші серця, дарує справедливий мир і силу стояти за святе. Єднаймося в молитві разом", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)