Що відзначають українці в липні: ПЦУ розповіла про найважливіші свята місяця
Православна Церква України розповіла про найважливіші дні липня та свята, які українці відзначатимуть цього місяця згідно з новоюліанським церковним календарем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Найважливіші свята липня за календарем ПЦУ
Сьогодні - 1 липня - день безсрібників Косми та Даміана (братів-лікарів, які стали прикладом милосердя, благодійності та безкоштовного лікування, через що й отримали своє прізвисько "безсрібники").
Завтра - 2 липня - покладення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.
У першій половині другого літнього місяця - 7 липня - у церковному календарі згадується також день вшанування пам'яті преподобних Іова та Феодосія Манявських.
Вірянам нагадали, що саме вони є засновниками унікального Манявського монастиря, знаного як Український Афон.
10 липня Церква згадуватиме преподобного Антонія Києво-Печерського, який шанується як:
- засновник вітчизняного чернецтва;
- фундатор і будівничий кількох святих обителей (зокрема Києво-Печерського монастиря).
11 липня - день вшанування пам'яті бабусі великого князя Володимира, рівноапостольної княгині Ольги.
Уточнюється, що вона "була першою християнкою на великокняжому престолі Києва і мудро правила могутньою державою впродовж 17-ти років".
12 липня - день вшанування преподобного Паїсія Святогорця.
13 липня - Собор архангела Гавриїла.
Одним із визначних свят липня є також День хрещення України-Руси - згадка про важливу подію в історії нашої держави.
"Вже невдовзі, 15 липня, ми відзначатимемо 1037-му її річницю", - повідомили у ПЦУ.
У цей же день віряни вшановують також пам'ять людини, завдяки якій ця подія звершилась - святого рівноапостольного великого князя Володимира, славного правителя давньої Київської держави.
У другій половині липня - 20 липня - ПЦУ вшановує пам'ять пророка Іллі.
23 липня - день вшанування Почаївської ікони Божої Матері.
24 липня у церковному календарі згадуються мученики, благовірні князі Борис і Гліб.
"Які відомі нам як перші святі, канонізовані як Київською Митрополією, так і Вселенським Патріархатом", - зауважили у ПЦУ.
25 липня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.
27 липня - день вшанування великомученика й цілителя Пантелеймона, який прославився:
- вірним служінням Богу;
- великим милосердям;
- даром лікування і цілительства.
Найважливіші дні липня за новоюліанським церковним календарем (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке Спас (з погляду ПЦУ), чому в цей день у храм приносять ті чи інші плоди, а також на які саме дати припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році.
Крім того, у Православній Церкві України розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.
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