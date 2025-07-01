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Що відзначають українці в липні: ПЦУ розповіла про найважливіші свята місяця

Вівторок 01 липня 2025 10:08
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Що відзначають українці в липні: ПЦУ розповіла про найважливіші свята місяця Деякі дні липня - особливо важливі для вірян (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Православна Церква України розповіла про найважливіші дні липня та свята, які українці відзначатимуть цього місяця згідно з новоюліанським церковним календарем.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Найважливіші свята липня за календарем ПЦУ

Сьогодні - 1 липня - день безсрібників Косми та Даміана (братів-лікарів, які стали прикладом милосердя, благодійності та безкоштовного лікування, через що й отримали своє прізвисько "безсрібники").

Завтра - 2 липня - покладення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

У першій половині другого літнього місяця - 7 липня - у церковному календарі згадується також день вшанування пам'яті преподобних Іова та Феодосія Манявських.

Вірянам нагадали, що саме вони є засновниками унікального Манявського монастиря, знаного як Український Афон.

10 липня Церква згадуватиме преподобного Антонія Києво-Печерського, який шанується як:

  • засновник вітчизняного чернецтва;
  • фундатор і будівничий кількох святих обителей (зокрема Києво-Печерського монастиря).

11 липня - день вшанування пам'яті бабусі великого князя Володимира, рівноапостольної княгині Ольги.

Уточнюється, що вона "була першою християнкою на великокняжому престолі Києва і мудро правила могутньою державою впродовж 17-ти років".

12 липня - день вшанування преподобного Паїсія Святогорця.

13 липня - Собор архангела Гавриїла.

Одним із визначних свят липня є також День хрещення України-Руси - згадка про важливу подію в історії нашої держави.

"Вже невдовзі, 15 липня, ми відзначатимемо 1037-му її річницю", - повідомили у ПЦУ.

У цей же день віряни вшановують також пам'ять людини, завдяки якій ця подія звершилась - святого рівноапостольного великого князя Володимира, славного правителя давньої Київської держави.

У другій половині липня - 20 липня - ПЦУ вшановує пам'ять пророка Іллі.

23 липня - день вшанування Почаївської ікони Божої Матері.

24 липня у церковному календарі згадуються мученики, благовірні князі Борис і Гліб.

"Які відомі нам як перші святі, канонізовані як Київською Митрополією, так і Вселенським Патріархатом", - зауважили у ПЦУ.

25 липня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.

27 липня - день вшанування великомученика й цілителя Пантелеймона, який прославився:

  • вірним служінням Богу;
  • великим милосердям;
  • даром лікування і цілительства.

Що відзначають українці в липні: ПЦУ розповіла про найважливіші свята місяцяЩо відзначають українці в липні: ПЦУ розповіла про найважливіші свята місяцяНайважливіші дні липня за новоюліанським церковним календарем (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке Спас (з погляду ПЦУ), чому в цей день у храм приносять ті чи інші плоди, а також на які саме дати припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році.

Крім того, у Православній Церкві України розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.

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