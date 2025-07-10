Особая дата для украинцев: кого сегодня чествует ПЦУ и что изменил этот человек

Кем был Антоний Печерский и чем важны его достижения

Гражданам рассказали, что Антоний Печерский:

великий подвижник;

основатель отечественного монашества;

основатель и строитель нескольких важных святых обителей (в частности Киево-Печерского монастыря и Успенского собора в нем).

Отмечается, что до принятия монашества он носил имя Антип и происходил из поселка Любеча в Черниговской области.

"Еще в юности, узнав о жизни монахов и вдохновившись этим, вырыл себе пещеру, стремясь к подвигу уединения. Позже отправился в Царьград, а дальше добрался до Святой Горы Афон", - сообщили в ПЦУ.

Святая Гора Афон на северо-восточном побережье Греции (фото: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Уточняется, что именно там мужчина принял постриг с именем Антоний. При этом его строгая и самоотверженная монашеская жизнь поразила даже опытных подвижников Афона.

"Проведя там немало лет, по наставлению игумена преподобный вернулся на родные земли, чтобы "и здесь быть в пользу и поддержку многих", - отметили в ПЦУ.

Ища место для уединения недалеко от Киева, Антоний поселился вблизи села Берестова - в пещере, в которой ранее жил в посте и молитве Иларион, избранный в 1051 году Киевским Митрополитом.

В той пещере преподобный Антоний, следуя примеру афонских отцов, проводил дни:

в постоянной возвышенной молитве;

в строгом посте;

в смиренном труде.

Такая подвижническая жизнь Антония не осталась незамеченной - все больше людей узнавали о нем и наведывались, чтобы обрести духовное наставничество.

"Среди первых монахов был и будущий преподобный Феодосий. Так начала объединяться и расти монашеская братия, которая впоследствии стала основой Киево-Печерского монастыря - одного из главных духовных центров Киевской Митрополии", - отметили в ПЦУ.

Киево-Печерская лавра сегодня (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Тем временем преподобный Антоний, стремясь совершать свой подвиг в полном одиночестве, выкопал новую пещеру на соседнем холме.

Именно это место впоследствии получило название Ближних или Антониевых пещер (тогда как предыдущие стали известны как Дальние или Феодосиевы).

Позже святой Антоний из-за княжеских распрей находился некоторое время в Чернигове. Там он основал еще один пещерный монастырь - Ильинский.

Вернувшись в Киев, Антоний благословил возведение храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Вскоре возле него был заложен и монастырь с кельями, куда монахи перешли жить из пещер.

"Поскольку первые монахи обители совершали свой подвиг в пещерах, то монастырь "принес" для себя название Печерский", - объяснили в ПЦУ.

Сегодня ПЦУ чтит память Антония Киево-Печерского (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

В вечность преподобный Антоний отошел в 1073 году, прожив 90 лет. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу и людям.

"Где сейчас находятся его святые мощи - остается тайной: так же, как при жизни он избегал человеческой славы, так и после смерти тело его находится в глубине пещер", - отметили в ПЦУ.

Сообщается, что уже более восьми веков Антоний является прославленным Церковью в лике святых, а его пример и сейчас вдохновляет новые поколения христиан.

В завершение в ПЦУ отметили, что преподобный Антоний Печерский был строгим аскетом и совершал свой монашеский подвиг в пещере, однако оставался открытым ко всем, кто искал у него совета или поддержки: утешал словом, лечил, а еще Господь являл через него чудеса.

"Преподобный отче наш Антоний, моли Бога о нас! Пусть благодать Божия наполняет наши сердца, дарует справедливый мир и силу стоять за святое. Давайте объединимся в молитве вместе", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)