Києво-Печерська лавра без МП: що змінилося в духовному серці України

Сьогодні Києво-Печерська лавра проходить період найскладнішої та найважливішої історичної трансформації. Адже після того, як пішов московський патріархат, вона повертається в український сакральний духовний простір.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко.

Які зміни відбулися в Лаврі після того, як з неї пішов МП

За словами експерта, повертаючись в український сакральний духовний простір Києво-Печерська лавра звільняється:

від російського наративу;

від російської пропаганди;

від російської ідеології.

"Це дуже важливий період, який залежить не тільки від Заповідника, не тільки від монахів Православної церкви України, які вже почали тут служіння. Він залежить від всього суспільства - наскільки ми будемо цікавитися нашою історичною і культурною спадщиною", - наголосив Остапенко.

Він нагадав, що це - наша національна святиня, яка була створена майже тисячу років назад.

"І вона слугувала українцям тисячоліття. Вона давала натхнення, вона зберігала пантеон святих, вона надихала найвидатніших наших історичних діячів. І Росія, розуміючи все це, за останні 300 років зробила все, щоб позбавити нас цієї історичної культурної спадщини", - визнав гендиректор заповідника.

Він зауважив, що змінена Лавра має нести духовні цінності, закладені у 1150-х роках - за часів заснування монастиря афонським монахом Антонієм.

"Ці риси нашої ідентичності в Лаврі формувалися великими київськими князями, в литовські й козацькі часи - нашими героїчними гетьманами, усім величезним списком видатних українців які були дотичні до Печерської святині", - розповів Остапенко.

Водночас, за його словами, "така, сформована століттями нашої історії, українська ідентичність завжди була мішенню для імперської Росії, яка викрадала і спотворювала наш спадок".

Він пояснив, що РФ замінювала все своїми власними "маркерами, російськими наративами, російськими легендами".

"Від таких ключових особистостей нашої історії, як князь Костянтин Острозький та гетьман Іван Мазепа - і до легендарних, билинних персонажів, як Ілля Муровлянин - Чобіток, якого московити з 18 століття перейменували на "Іллю із города Мурома", - підсумував фахівець.