Основную угрозу возле Доброполья удалось потушить, но ситуация простой не стала, - Трегубов

Ключевые позиции противника возле Доброполья уже окружены, однако боевая ситуация на всей линии фронта остается сложной.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Трегубова, "основные куски этой клешни уже оккупированы и окружены, сейчас они фактически уже добиваются".

В то же время отрезок южнее имеет определенное закрепление, но не столь значительное, как сообщают российские источники.

"По состоянию на сейчас основную угрозу удалось потушить, но ситуация простой не стала", - отметил представитель ОСУВ "Днепр".

Он добавил, что по всей линии соприкосновения ситуация остается сложной, поскольку российские войска готовились к летней кампании, что затрудняет оборонительные действия украинских сил.