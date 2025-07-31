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Основний удар - по Києву, 5 прямих влучань ракет: чим била РФ і як спрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 317 дронів та ракет (facebook.com PvKPivden)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 31 липня російська армія випустила по Україні 317 дронів та ракет. Головною ціллю удару був Київ, зафіксовано 5 прямих влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

За даними військових, загалом противник використав 309 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів  з напрямків Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також загарбники випустили 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області.

Для відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, системи безпілотного вогню та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, силами ППО було збито або подавлено РЕБ 291 ціль:

  • 288 ударних БпЛА;
  • 3 крилаті ракети Іскандер-К.

Водночас зафіксовано прямі влучання п’яти ракет, одна з яких влучила в житловий будинок у Києві.

Ще 21 ворожий дрон вразив 12 локацій, а уламки збитих цілей впали на 19 об’єктів - переважно у столиці. 

"На жаль, є загиблі та постраждалі", - повідомили у ПС.

Комбінований удар по столиці 31 липня

Сьогодні вночі російські війська завдали чергового комбінованого удару по Києву. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про жертви та кілька десятків поранених.

Також стало відомо, що серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбуса маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.

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