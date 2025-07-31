Основний удар - по Києву, 5 прямих влучань ракет: чим била РФ і як спрацювала ППО

Комбінований удар по столиці 31 липня

Сьогодні вночі російські війська завдали чергового комбінованого удару по Києву. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про жертви та кілька десятків поранених.

Також стало відомо, що серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбуса маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.